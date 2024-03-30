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高中保安向校方舉報同事不當行為被解雇 獲賠80萬

聖伯納汀諾訊
在雷德蘭東谷高中的一位保安（Perry Davis）提告遭報復開除，獲陪審團一致支持，裁定學區賠償80萬元。（取自高中官網）
在雷德蘭東谷高中的一位保安（Perry Davis）提告遭報復開除，獲陪審團一致支持，裁定學區賠償80萬元。（取自高中官網）

南加內陸聖伯納汀諾縣一所高中保安，因向校方揭發同事不當行為遭報復開除，提告後陪審團裁定學區賠償80萬元。原告辯護律師表示，對陪審團裁定學區承擔責任而感到自豪。

原告是雷德蘭東谷高中保安戴維斯（Perry Davis），三年前因向校方舉報三名學校工作人員不當行為，遭到學校解雇。在聖伯納汀諾縣高等法院13天庭審後，3月27日陪審團認定學區承擔責任，賠償原告戴維斯80萬元。陪審團一致支持原告戴維斯。這位50歲的布魯明頓居民，曾在雷德蘭東谷高中（Redlands East Valley High School）工作近十年，在2020年10月遭解雇前，還擔任過高中田徑隊主教練和初級美式足球教練。

根據法院文件記錄，陪審團裁定原告戴維斯獲得25萬元在過去失去收入賠償，25萬元的未來失去收入賠償，以及30萬元的情感困擾賠償。

據稱，戴維斯在涉事高中工作的九年多期間，一直保持著良好就業紀錄，沒有受到過任何紀錄處分，直到他向學校校長和學區管理人員投訴涉及學校三名工作人員的不當行為，這三名工作人員是戴維斯的主管、派駐該校的一名警員及校長助理。

根據起訴書，2019年1月，原告向當時的校長舉報，稱他的主管向一名女保安發送一張15歲男運動員的裸體照片。三個月後，原告戴維斯看到派駐校區的一名警員發現一名學生持有一支含有大麻成分的電子菸，但該學生卻獲准進入舞會。當戴維斯向學區人力資源主管報告這一事件時，學區並未解決，而是以報復行動來回應舉報。戴維斯於2019年5月被停職，後於2020年10月27日遭解雇。

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