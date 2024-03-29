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2月全美房屋銷售 1年來最強勁 地產協會：比1月增長9.5%

編譯組／綜合報導
「全國房地產經紀人協會」最新報告指出，2月份房屋銷售達一年以來最強勁態勢。(圖取自全國房地產經紀人協會臉書)
「全國房地產經紀人協會」最新報告指出，2月份房屋銷售達一年以來最強勁態勢。(圖取自全國房地產經紀人協會臉書)

最新報告指出，美國今年2月份中古屋銷售量達到一年來為強勁增幅，導因於貸款利率小幅回落，市場有更多庫存的影響。

根據「全國房地產經紀人協會」(National Association of Realtors，簡稱NAR)報告，2月份房屋銷售比1月份增長9.5%，季節性調整後的年增長率為438萬間房屋。金融資料公司「FactSet」數據顯示，此為自去年2月以來的最強勁銷售速度，超過經濟學家原預期的393萬間房屋銷售增長。

全國房價中位數較去年同期上漲5.7%，達38萬4500元。這是自1999年有紀錄以來，2月份的最高中位數房價。

儘管市場上房屋供應量仍低於歷史水平，但春天購房季節的待售房屋增加，提供購屋人士更廣泛的房產選擇。截至2月底，市面上待售房屋有107萬間，季增率為5.9%、年增率10.3%。NAR報告指出，此為自2020年以來，2月待售房屋庫存量的最高水平。

協會首席經濟學家Lawrence Yun表示，市場上有更多房屋供應，有助於滿足市場需求。由於人口與就業增長，房屋需求一直穩定增加，儘管實際購買時間則將取決於現行貸款利率，以及庫存選擇。

全美2月份現存房屋銷售量大增9.5%，創一年以來的最大月增幅。NAR數據顯示，美國四大地區中，西部、南部、中西部的銷售量大幅增長，東北部則維持不變。

根據每月「房地產信心指數」(REALTORS® Confidence Index)，2月份房產在市場停留約38天，高於1月份的36天與2023年2月的34天。

2月份首購者占銷售額26%，低於1月份的28%與2023年2月的27%。2月份全現金銷售占總交易量的33%、高於1月的32%與一年前的28%。其中，個人投資者或二手房買家則占現金銷售的大宗。

根據房地美(Freddie Mac)數據，截至3月14日，30年期貸款固定利率平均利率為6.74%，低於前一周的6.88%，但高於一年前的6.60%。2月份現有獨棟住房中位數房價為38萬8700元，比2023年2月上漲5.6%。

美國西部地區的2月份成屋銷售月增長16.4%，較去年同期減少1.2%。房價中位數為59萬3000元，比2023年2月上漲9.1%。

利率 房價 貸款

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