仲介商電郵被駭 南加夫婦買房被假仲介騙走16萬元

幾可亂真的詐騙電郵，連仲介簽名格式都一模一樣。（取自KNBC報導）

電郵詐騙有多猖獗，聯邦調查局（FBI）2022年的統計發現，全美民眾損失金額已超過30億元。南加 的勞爾夫婦在買房時不幸碰上騙子，不但損失頭期款16萬元，為了買下房子還跟親友借貸，債務負擔越來越重。

勞爾夫婦碰到的電郵詐騙方式是，歹徒駭進仲介商的系統，在交易快要完成時搶先發信給他們，告訴他們一切都OK了，只要按照指示匯出16萬元就好。但是過了幾天，真正的仲介商才發信要他們匯款，仔細核對後才發現他們成了詐騙受害者。

NBC電視台 I-Team因此提出四點建議，大額匯款前必須注意：

1・收到匯款電郵不要立刻照做，先與承辦人確認過再匯。

2．不要按照電郵上的聯絡方式回撥，而是打給實際見過的承辦人確認。

3・不要在回覆電郵裡提供自己的財務資料。

4・透過網路上傳資料前，先確認網址是不是「https」開頭的，一般的「http」網址沒有加密處理，資料容易外洩。

Pat與Marisa Lawlor夫婦2022年時買房時碰上的電郵詐騙，業界俗稱「商業電郵盜用」（business email compromise），歹徒入侵公司系統，或是以釣魚 手法誘使公司員工點開「後門」，然後先觀察公司交易進度，再在時機成熟時出手、大撈特撈。

2022年時房市正熱，勞爾夫婦看了50間房子還找不到新家，其中三間還被搶標，最後透過第三方託管（escrow）的仲介處理，才順利標下洛杉磯 縣West Hills的房子，但就在最後階段出了差錯。

標下房子幾天後，仲介商來了一封電郵，通知他們匯出頭期款，不疑有他的勞爾夫婦就按照電郵指示匯出16萬元。沒想到的是，過了幾天，仲介又來了信說，「萬事OK，可以匯款啦」。

夫婦倆這才發現不對勁，查證之後發現，第一封信雖然有仲介商的商標，但卻是歹徒冒名頂替，指定帳戶也不是公司的，兩人的錢就此消失無蹤，迄今也沒找回來。他們最後雖然還是買下了房子，但是是向親友借貸，而本來打算要仲介賠償的計畫，也因為缺錢而放棄。