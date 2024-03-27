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洛城新語／校園暴力 需教育、法律雙重遏止

洛城新語

校園是追求知識的清靜之地，近日卻頻頻爆出讓人震驚的暴力事件。青少年的暴力事件原因有很多，包括家庭教育缺失、學校疏忽等，但不管是什麼類型的校園暴力，無論情節多麼嚴重，都應該引起學校，甚至是司法系統的重視，絕不能姑息。

近幾日，南加州兩所學校接連爆出校園霸凌事件，這讓人意識到，在教育行業領先，對學生安全尤為重視的美國，校園霸凌仍不可避免。3月15日下午，河濱市亞利桑納中學一名優秀女學生Jazmin，被另一名女同學暴打兩分鐘，另一名施暴同夥在旁錄影教唆。視頻中，Jazmin被施暴學生抓住頭髮在地上拖拽，並被多次擊打頭部。

接著另一起學校霸凌被媒體爆出。該次事件導致16歲的Shaylee Mejia頭部受傷身亡。報導稱，她於八個月前轉至南洛杉磯Manual Arts高中，這幾個月間，她多次遭校園霸凌，3月初，Shaylee Mejia在聚會上暈倒，六天後在醫院宣告死亡。她的母親認為，Shaylee Mejia在幾個月的時間裡頻頻捲入打架事件，而校方卻沒有及時阻止鬥毆事件，導致女兒最終死亡，校方有不可推卸的責任。

實際上，美國校園的霸凌事件遠比想像中的多。根據全國教育數據中心（National Center for Education Statistics）今年發布的2021至2022學年校園霸凌數據，全美六至12年級的學生中，有19.2%的學生稱遭受過霸凌。其中女學生比男學生明顯較多，女生有21.8%，男生有16.7%。種族方面，遭遇霸凌的學生中，混血（兩種及以上種族）、美國印地安及阿拉斯加原住民比率最高，分別為30.1%和29.9%。亞裔遭霸凌的比率較小，為9%。在六至12年級中，六至八年級霸凌事件較多；公立學校（20%）比私立學校（14.5%）多。

雖然因家庭教育缺失等因素，霸凌事件不可避免，但幸好美國對未成年暴力在法律上有強烈的遏制作用。在加州，為了遏止未成年犯罪，2000年選民通過的21號提案（或稱Juvenile Justice Initiative），允許檢方依照案件性質，將未成年人以成人方式起訴。這些案件包括謀殺、縱火、搶劫、強姦、綁架等重大犯罪。在南加大中國留學生紀欣然被搶劫打死一案中，其中未成年嫌犯轉入成人法庭受審，就是例子。進行校園霸凌的學生，不但面臨被學校開除的後果，還有可能後續被檢方以暴力罪起訴。

法律上的遏制，是霸凌暴力事件最後的底線，在暴力發生後還受害人公道。在此之前，學校、家長是最大的責任方，對孩子反暴力的教育，校方對暴力事件及時的遏止，都是防止悲劇進一步發生的關鍵。這讓人不禁想起最近發生在中國河北省廊坊市的悲劇，一名男孩被另外三名男孩活生生打死後掩埋。該案中的孩子都是留守兒童，沒有父母的教育和關愛，釀成了這起悲劇。學校本應是全世界最安全的地方，在這裡，學生可以無憂無慮探索在知識的海洋，然而暴力事件不斷上演，學校、家長都應該反思。

南加大 加州 中國留學生

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