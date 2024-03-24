我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ISIS公開槍手血洗視角 民眾倒地繼續補槍 中彈男遭利刃反覆割胸

「穿名牌拿新款手機」亞裔女非法入美尋求庇護惹議

罷免西科汶那華人市議員吳桐淮行動 獲准收集簽名

編譯陳盈霖／綜合報導
部分西科汶那居民有意罷免市議員吳桐淮（左一）。（本報檔案照）
部分西科汶那居民有意罷免市議員吳桐淮（左一）。（本報檔案照）

聖蓋博谷論壇報報導，因改革引起居民不滿，近幾年西科汶那（West Covina）市罷免第五選區華裔市議員吳桐淮（Tony Wu）的行動，日前已獲書記官辦公室批准，未來將持續推進。居民罷免他的原因，包括不當行為和領導失敗等。

啟動罷免程序的「罷免吳桐淮政治行動委員會」（Tony Wu Recall Political Action Committee，PAC）上周獲准開始收集簽名。該委員會財務主管班尼特（Steve Bennett）對罷免進展感到樂觀。

根據罷免通知，吳桐淮並未考慮居民最大利益，違反透明制度規則，試圖透過修改城市法規審查言論自由。罷免支持者長期以來批評吳桐淮執意興建衛生局，認為此舉可能造成該市財政威脅，同時批評他倡議發展BKK垃圾掩埋場（BKK Laandfill）等。

吳桐淮於2015年首次當選市議員，也是下任市長候選人。他反駁對手稱，自己試圖改革市政府，是為了讓其變得更好。他說，從2019年以來就聽聞罷免行動，這些行動影響西科汶那市發展，他能做的是繼續手頭上的工作，盡最大努力改善這座城市。

罷免 聖蓋博 華裔

上一則

好市多兩款葡萄瘋搶 荔枝口味棉花糖般香甜

下一則

南加州香港商會聖地牙哥分會 舉辦年度聯歡晚宴

延伸閱讀

能成功罷免議長強生？ 兩黨議員都不看好

能成功罷免議長強生？ 兩黨議員都不看好
第2個麥卡錫？共和黨眾議員格林 提罷免眾議長強生

第2個麥卡錫？共和黨眾議員格林 提罷免眾議長強生
反罷免阿縣地檢長官善貞 促查收集簽名欺詐 發起者有信心通過核實

反罷免阿縣地檢長官善貞 促查收集簽名欺詐 發起者有信心通過核實
罷免學委領袖 林文傑加入羅偉團隊

罷免學委領袖 林文傑加入羅偉團隊
罷免謝國樑連署 市府：以市政為主

罷免謝國樑連署 市府：以市政為主
罷免阿縣地檢長 反對方質疑簽名

罷免阿縣地檢長 反對方質疑簽名

熱門新聞

Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
房子門上或外牆若鑲釘這個銅質或木製立體膺標，有特定意義。（亞馬遜購物網）

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

2024-03-17 22:30
「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
李梅和兇嫌丈夫哈斯克爾Sam Haskell。（洛杉磯市警察局）

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

2024-03-16 15:35
2019年時，謝爾頓清出母親家土霸王家具的舊照。（Flash Shelton提供）

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

2024-03-17 20:50
果乾和堅果麵包口感紮實、配料豐富，且十分健康。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

2024-03-20 17:11

超人氣

更多 >
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？

缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝
15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」