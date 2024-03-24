罷免西科汶那華人市議員吳桐淮行動 獲准收集簽名

部分西科汶那居民有意罷免市議員吳桐淮（左一）。（本報檔案照）

聖蓋博 谷論壇報報導，因改革引起居民不滿，近幾年西科汶那（West Covina）市罷免 第五選區華裔 市議員吳桐淮（Tony Wu）的行動，日前已獲書記官辦公室批准，未來將持續推進。居民罷免他的原因，包括不當行為和領導失敗等。

啟動罷免程序的「罷免吳桐淮政治行動委員會」（Tony Wu Recall Political Action Committee，PAC）上周獲准開始收集簽名。該委員會財務主管班尼特（Steve Bennett）對罷免進展感到樂觀。

根據罷免通知，吳桐淮並未考慮居民最大利益，違反透明制度規則，試圖透過修改城市法規審查言論自由。罷免支持者長期以來批評吳桐淮執意興建衛生局，認為此舉可能造成該市財政威脅，同時批評他倡議發展BKK垃圾掩埋場（BKK Laandfill）等。

吳桐淮於2015年首次當選市議員，也是下任市長候選人。他反駁對手稱，自己試圖改革市政府，是為了讓其變得更好。他說，從2019年以來就聽聞罷免行動，這些行動影響西科汶那市發展，他能做的是繼續手頭上的工作，盡最大努力改善這座城市。