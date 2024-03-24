哥吉拉大戰金剛2預告 陳法拉1秒鏡頭引話題
「哥吉拉大戰金剛2」(Godzilla x Kong: The New Empire) 將於3月27日全球上映，3月29日美國上映，該片是2021年「哥吉拉大戰金剛」的續集，也是傳奇影業打造的「怪獸宇宙」的第五部作品。「哥吉拉大戰金剛2」由Adam Wingard導演，Rebecca Hall、Brian Tyree Henry、Dan Stevens等好萊塢知名藝人出演，美籍華人、前TVB五小花之一的演員陳法拉在其中也有不俗的表現。
與哥吉拉相關的怪獸電影在疫情流行期間取得了票房和串流媒體的成功，傳奇影業於2022年3月宣布拍攝續集，並於7月在澳大利亞昆士蘭州的黃金海岸開始拍攝，於11月完成。「哥吉拉大戰金剛2」雖然延續前作劇情，但這次哥吉拉與金剛強強聯手，共同對抗隱藏在世界中未被發現的巨大威脅，這個威脅不僅挑戰了牠們的生存空間，更威脅了人類的存亡。製片人Alex Garcia表示，哥吉拉大戰金剛2在巨獸衝突、故事發展、視效爽感等方面都進行了全面升級。
在「哥吉拉大戰金剛2」最新預告中，陳法拉僅有一秒鏡頭，雖然美麗的扮相迅速抓人眼球，但還是引發不少網友討論推測其戲份的寡淡，並引發爭議。
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