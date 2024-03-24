哥吉拉大戰金剛2預告 陳法拉1秒鏡頭引話題

「哥吉拉大戰金剛2」將於3月29日在美國上映。（華納兄弟影業）

「哥吉拉大戰金剛2」(Godzilla x Kong: The New Empire) 將於3月27日全球上映，3月29日美國上映，該片是2021年「哥吉拉大戰金剛」的續集，也是傳奇影業打造的「怪獸宇宙」的第五部作品。「哥吉拉大戰金剛2」由Adam Wingard導演，Rebecca Hall、Brian Tyree Henry、Dan Stevens等好萊塢 知名藝人出演，美籍華人 、前TVB五小花之一的演員陳法拉在其中也有不俗的表現。

與哥吉拉相關的怪獸電影在疫情 流行期間取得了票房和串流媒體的成功，傳奇影業於2022年3月宣布拍攝續集，並於7月在澳大利亞昆士蘭州的黃金海岸開始拍攝，於11月完成。「哥吉拉大戰金剛2」雖然延續前作劇情，但這次哥吉拉與金剛強強聯手，共同對抗隱藏在世界中未被發現的巨大威脅，這個威脅不僅挑戰了牠們的生存空間，更威脅了人類的存亡。製片人Alex Garcia表示，哥吉拉大戰金剛2在巨獸衝突、故事發展、視效爽感等方面都進行了全面升級。

在「哥吉拉大戰金剛2」最新預告中，陳法拉僅有一秒鏡頭，雖然美麗的扮相迅速抓人眼球，但還是引發不少網友討論推測其戲份的寡淡，並引發爭議。