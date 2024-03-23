高中生機器人大賽 台灣三民高中、南港高工大放異彩

三民高中機器人團隊(FRC Team 9501)拿下冠軍，14名學生選手與4位帶隊老師手舉校旗與國旗合影。（三民高中提供）

國際高中生機器人大賽（FIRST Robotics Competition，簡稱FRC）亞利桑納谷區域賽（ Arizona Valley Regional ）3月中旬在鳳凰城舉行。新北市立三民高級中學 (FRC Team 9501)代表隊贏得亞利桑納山谷區預賽冠軍，同時還獲得新秀全明星獎等殊榮。另一支台灣代表隊台北市立南港高工機器人團隊(FRC Team 7645)也獲得聯盟團隊八強以及最佳形象獎。

代表台灣參賽的南港高工與三民高中兩支隊伍在賽後合影。（南港高工提供）

三民高中9501團隊由14名學生和4名帶隊老師蔡孟辰、張瓊云、吳致甄、林欽鴻組成，他們的機器人「阿波羅11號」以人類首次登月的太空 任務命名，象徵著團隊邁向FRC舞台的決心。而2018年成軍的南港高工7645團隊，則是台灣唯一來自高職體系的代表隊。他們以獨特的設計理念和優異的機械設計，獲得最佳形象獎。本次共有19位學生和三位帶隊老師支裕文、洪嘉駿、林意玲參賽。

三民高中機器人團隊(FRC Team 9501)與他們設計的機器人「阿波羅11號」賽後合影。（三民高中提供）

參賽學生李沛錡表示，在短時間內解決機器人問題，除了需要團隊成員的緊密合作外，與其他美國參賽隊伍用英語討論戰術也是一大考驗。在賽前的培訓中，團隊面臨的最大挑戰是溝通和協作，大家需要共同努力，才能在進度壓力下順利完成任務。

南港高工機器人團隊在賽後全體師生合影。（南港高工提供）

在美國賽場上，當地的台灣僑民給予熱情的支援與鼓勵。全程觀賽的僑務諮詢委員高志中表示，看到年輕選手們在賽場上的精彩表現，觀眾席上的每個人都感動。而台灣年輕一代全力以赴的拚搏精神，正是從一代傳至一代的台灣人堅韌不屈的奮鬥基因。

南港高工機器人團隊(FRC Team 7645)以隊伍編號7645巧妙結合台灣三大山脈輪廓的創意隊服設計，獨特的創意理念獲得國際裁判團高度讚賞。（南港高工提供）

對於獲得最佳形象獎，南港高工支裕文老師表示，他們以學校訓練工廠的Tiffany綠色為主色調，融入齒輪、縮寫等元素，代表南港高工製造工程勇於接受挑戰，面對問題並解決問題的精神。隊服後方更將隊號(7645)與台灣三大山脈(中央山脈、阿里山 山脈及海岸山脈)輪廓巧妙結合，強調台灣傳統金屬加工產業特色，獲得評審的青睞。

作為一所職業學校，南港高工擁有完整的機具設備與實作課程，在機械設計上有著扎實的基礎。他們的全向輪底盤已發展至第六代，完全由學生自行設計製造，令評審驚艷。