洛杉磯縣羅蘭學區 弗勞瑞斯將任學區總監

羅蘭學區候任總監弗勞瑞斯。（學區提供）

南加洛杉磯縣華人學生眾多的羅蘭學區 （RUSD）宣布，前學區副總監弗勞瑞斯（Alejandro Flores）成為學區新任總監候任人選。學區表示，這是在進行廣泛社區參與和面試後做出的決定，將於4月11日學區教委會上正式任命。

據學區提供資訊，在過去的九年中，弗勞瑞斯擔任副總監期間，在服務學區的學生、教職員工等方面取得了豐富經驗和成功業績。他先前曾有擔任教師、校長和人力資源負責人的經歷，使他能夠深刻理解教育複雜性，以及教師、後勤人員、管理者對學生學習生活的積極影響。

學區教委會現任主席馬爾金表示，「學區總監候選人弗勞瑞斯具有多個領域的經驗，他與社區保持緊密聯繫，從而使他成為下一任學區總監的最佳選擇。」

弗勞瑞斯擁有阿蘇薩太平洋大學（Azusa Pacific University）的教育行政碩士學位，波莫那加州 州立理工大學（CalPoly Pomona）的社會學學士學位，能流利地使用西班牙語。

弗勞瑞斯在獲得教委會任命後，將於7月1日就職。學區表示，作為學區繼任計畫的一部分，候任學區總監弗勞瑞斯與即將退休 的前任總監米切爾（Dr. Julie Mitchell），會保持緊密溝通合作，以確保學區新領導班子順利過渡。