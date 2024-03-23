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達芬奇多媒體展登陸洛城 適合親子行

記者劉子為╱洛杉磯報導
多媒體展覽「達芬奇：發明家、藝術家、夢想家」在洛杉磯市將展至9曰2日。（主辦方提供）
多媒體展覽「達芬奇：發明家、藝術家、夢想家」在洛杉磯市將展至9曰2日。（主辦方提供）

多媒體展覽「達芬奇：發明家、藝術家、夢想家」（LEONARDO DA VINCI: Inventor. Artist. Dreamer）近日在洛杉磯市開幕，其豐富的展品、趣味的互動體驗和寓教於樂的內容，非常適合科學藝術愛好者和親子參觀。

這項達芬奇主題展覽在加州科學中心（California Science Center）進行，將持續到9月2日。該展覽通過達芬奇創新發明的模型、達芬奇的筆記、達芬奇藝術作品的複製品和模擬實踐體驗，讓遊客體驗達芬奇無盡的好奇心與創造力，感受達芬奇如何玩轉藝術和科學。

達芬奇是科學、藝術、音樂、工程等領域的先驅者，是文藝復興時期的代表人物。本次展覽為遊客帶來超過30個由達芬奇創造的機器模型，每個模型均由當代義大利工匠按照嚴格的工序複製和打造，這其中包括達芬奇未來的飛行器，例如飛行自行車、大風箏、33呎飛鷹、機械獅等模型。 除了展示模型，展覽還提供圖像和影音解釋機器的原理和巧思，並提供實踐探索的機會。遊客可以親自測試和復刻達芬奇的發明創造，包括重建著名的自支撐橋，登上並操作達芬奇的明日輪船等。除了發明創造，還有達芬奇標誌性藝術作品的數位修復複製品，每個複製品都是可以互動的。

有華人遊客表示，很喜歡其中複製的畫作「最後的晚餐」，作品旁的多媒體介紹通俗易懂。...
有華人遊客表示，很喜歡其中複製的畫作「最後的晚餐」，作品旁的多媒體介紹通俗易懂。（受訪者提供）

華人李女士帶著小孩在周末前往科學中心參觀。她表示，展品十分豐富，所有模型都非常精美，許多展品都是可以互動和親手操作的，讓孩子覺得十分新鮮有趣。

感興趣的民眾可以登錄加州科學中心官網（californiasciencecenter.org/davinci）瞭解更多資訊和購買門票。

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