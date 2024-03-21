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西雅圖樹屋旅館 如人間天堂

洛時記者╱Christopher Reynolds 編譯╱胡立宗
Snoqualmie Falls旁的Salish Lodge。（攝影Christopher Reynolds╱洛杉磯時報）
Snoqualmie Falls旁的Salish Lodge。（攝影Christopher Reynolds╱洛杉磯時報）

Treehouse Point位在西雅圖東邊半小時車程處，冷杉、雲杉、鐵杉、雪松、楓樹遍布的森林彷彿住著哈比人。沿著Raging River就能來到入口，輸入通關密碼後就能進入人間天堂，伴著鳥鳴欣賞精緻木工，進住樹間的七房之一。

Trillium。（攝影Christopher Reynolds／洛杉磯時報）
Trillium。（攝影Christopher Reynolds／洛杉磯時報）
Ananda的屋瓦。（攝影Christopher Reynolds╱洛杉磯時報）
Ananda的屋瓦。（攝影Christopher Reynolds╱洛杉磯時報）
Treehouse Point的Bonbibi。（攝影Christopher R...
Treehouse Point的Bonbibi。（攝影Christopher Reynolds╱洛杉磯時報）

就像北美黃杉長在豐饒的土地就會不斷茁壯一樣，Treehouse Point已經發展了19個年頭，其創造者正是以樹屋設計聞名的Pete Nelson，他還一度幫動物星球頻道主持「Treehouse Masters」。

Treehouse Point的每一間樹屋都不一樣，各有自己的名字，每晚房價自325元至625元不等。五間有沖水馬桶與盥洗台，房間「Upper Pond」使用堆肥廁所，「Bonbibi」則要到外面洗澡與方便。

洛時記者去的時間是多雨的冬夜，房間設計真的很讚，溫暖的就像伐木工的便當盒。之後，他發現房間為何讓他覺得像在船艙裡了。

這些樹屋的故事要從1960年代中的新澤西州Ridgewood開始說起，當年七歲的Pete Nelson接收了爸爸蓋在後院的樹屋。多年之後，他在科羅拉多學院遇到了妻子Judy，然後就開始不斷蓋樹屋。

Pete Nelson曾經寫道，Treehouse啊，講的是遠古語言，但內容卻非常一致，「爬上來，然後與自然合為一體。」

Bonbibi環繞大樹的階梯。（攝影Christopher Reynolds╱洛...
Bonbibi環繞大樹的階梯。（攝影Christopher Reynolds╱洛杉磯時報）
Raging River一景。（攝影Christopher Reynolds╱洛...
Raging River一景。（攝影Christopher Reynolds╱洛杉磯時報）

他在1994年出版了大開本的「Treehouses: The Art and Craft of Living Out on a Limb」。洛杉磯時報的的評論家Tobi Tobias寫道，「Peter Nelson的書Treehouses怎麼可能不讓人心動？它的主題一看就讓人喜歡，它的內容引導人遠離世俗、進入幻境。」後續還有多集出版。

Pete與 Judy Nelson在2005年買下 Fall City 的林地，一開始只有河邊的四畝地。第一間樹屋「Temple of the Blue Moon」在2006年完工，之後雖然有縣政府的干擾與2008年的經濟衰退，但他們還是完成了七棟樹屋的計畫。

另外有中央小屋（附有一間客房）、活動場地（淋雨間與廁所）與澡堂，還有中央的池塘與河旁的婚禮草坪。最新的一間「Ananda」完工於2021年，甚至連輪椅都能自由進出。步道可以通往河邊，打打水漂或是看看河裡布滿青苔的樹幹，都是不錯的選擇。

樹屋的外牆與樹木緊密契合。（攝影Christopher Reynolds／洛杉磯...
樹屋的外牆與樹木緊密契合。（攝影Christopher Reynolds／洛杉磯時報）
濕潤的氣候使得林木長滿地衣。（攝影Christopher Reynolds／洛杉...
濕潤的氣候使得林木長滿地衣。（攝影Christopher Reynolds／洛杉磯時報）
Treehouse Point的內部導覽圖。（取自Treehouse Point...
Treehouse Point的內部導覽圖。（取自Treehouse Point網站）

最受歡迎的房間？第一是Temple of the Blue Moon，第二是Ananda。最平價的呢？我住的Bonbibi，意思是孟加拉的森林女神。我準備進房時正巧碰到一團觀光客，其中一人問到，「你要在這過夜」，每個字都帶有羨慕的味道。

Bonbibi的階梯盡頭是個9呎乘12呎的房間，依靠的是壯碩的美西側柏。下方是個有兩張座椅的室外休閒區。進到屋內，一張加大雙人床，插頭很多、也有咖啡機，幾個大窗戶下方配上白布簾，就跟所有高檔旅館的房間沒兩樣。

房間有台相當安靜的暖氣機。不過，當晚我多半的時間都沒用它，因為室溫穩定，沒有低鳴的河聲、雨聲、森林聲實在誘人。無怪乎

19年前，Pete Nelson開始在西雅圖郊外實現樹屋夢。（攝影Christo...
19年前，Pete Nelson開始在西雅圖郊外實現樹屋夢。（攝影Christopher Reynolds╱洛杉磯時報）
Trillium的窗戶用了80片玻璃。（攝影Christopher Reynol...
Trillium的窗戶用了80片玻璃。（攝影Christopher Reynolds╱洛杉磯時報）
Bonbibi內裝。（攝影Christopher Reynolds╱洛杉磯時報）
Bonbibi內裝。（攝影Christopher Reynolds╱洛杉磯時報）

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