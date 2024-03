西雅圖樹屋旅館 如人間天堂

Snoqualmie Falls旁的Salish Lodge。(攝影Christopher Reynolds╱洛杉磯時報)

Treehouse Point位在西雅圖東邊半小時車程處,冷杉、雲杉、鐵杉、雪松、楓樹遍布的森林彷彿住著哈比人。沿著Raging River就能來到入口,輸入通關密碼後就能進入人間天堂,伴著鳥鳴欣賞精緻木工,進住樹間的七房之一。 Trillium。(攝影Christopher Reynolds/洛杉磯時報) Ananda的屋瓦。(攝影Christopher Reynolds╱洛杉磯時報) Treehouse Point的Bonbibi。(攝影Christopher Reynolds╱洛杉磯時報)

就像北美黃杉長在豐饒的土地就會不斷茁壯一樣,Treehouse Point已經發展了19個年頭,其創造者正是以樹屋設計聞名的Pete Nelson,他還一度幫動物星球頻道主持「Treehouse Masters」。

Treehouse Point的每一間樹屋都不一樣,各有自己的名字,每晚房價自325元至625元不等。五間有沖水馬桶與盥洗台,房間「Upper Pond」使用堆肥廁所,「Bonbibi」則要到外面洗澡與方便。

洛時記者去的時間是多雨的冬夜,房間設計真的很讚,溫暖的就像伐木工的便當盒。之後,他發現房間為何讓他覺得像在船艙裡了。

這些樹屋的故事要從1960年代中的新澤西州 Ridgewood開始說起,當年七歲的Pete Nelson接收了爸爸蓋在後院的樹屋。多年之後,他在科羅拉多學院遇到了妻子Judy,然後就開始不斷蓋樹屋。

Pete Nelson曾經寫道,Treehouse啊,講的是遠古語言,但內容卻非常一致,「爬上來,然後與自然合為一體。」 Bonbibi環繞大樹的階梯。(攝影Christopher Reynolds╱洛杉磯時報) Raging River一景。(攝影Christopher Reynolds╱洛杉磯時報)

他在1994年出版了大開本的「Treehouses: The Art and Craft of Living Out on a Limb」。洛杉磯時報的的評論家Tobi Tobias寫道,「Peter Nelson的書Treehouses怎麼可能不讓人心動?它的主題一看就讓人喜歡,它的內容引導人遠離世俗、進入幻境。」後續還有多集出版。

Pete與 Judy Nelson在2005年買下 Fall City 的林地,一開始只有河邊的四畝地。第一間樹屋「Temple of the Blue Moon」在2006年完工,之後雖然有縣政府的干擾與2008年的經濟衰退,但他們還是完成了七棟樹屋的計畫。

另外有中央小屋(附有一間客房)、活動場地(淋雨間與廁所)與澡堂,還有中央的池塘與河旁的婚禮草坪。最新的一間「Ananda」完工於2021年,甚至連輪椅都能自由進出。步道可以通往河邊,打打水漂或是看看河裡布滿青苔的樹幹,都是不錯的選擇。 樹屋的外牆與樹木緊密契合。(攝影Christopher Reynolds/洛杉磯時報) 濕潤的氣候使得林木長滿地衣。(攝影Christopher Reynolds/洛杉磯時報) Treehouse Point的內部導覽圖。(取自Treehouse Point網站)

最受歡迎的房間?第一是Temple of the Blue Moon,第二是Ananda。最平價的呢?我住的Bonbibi,意思是孟加拉的森林女神。我準備進房時正巧碰到一團觀光 客,其中一人問到,「你要在這過夜」,每個字都帶有羨慕的味道。

Bonbibi的階梯盡頭是個9呎乘12呎的房間,依靠的是壯碩的美西側柏。下方是個有兩張座椅的室外休閒區。進到屋內,一張加大雙人床,插頭很多、也有咖啡 機,幾個大窗戶下方配上白布簾,就跟所有高檔旅館的房間沒兩樣。

房間有台相當安靜的暖氣機。不過,當晚我多半的時間都沒用它,因為室溫穩定,沒有低鳴的河聲、雨聲、森林聲實在誘人。無怪乎