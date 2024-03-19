富蘭克林基金會 辦自閉症青少年畫展

富蘭克林基金會日前在尼克森總統圖書館舉辦「第五屆世界自閉症意識日」青少年畫展，暨影片飛向藍天展映式。（記者張宏／攝影）

富蘭克林基金會日前在尼克森總統圖書館 舉辦「第五屆世界自閉症意識日」青少年畫展，暨影片飛向藍天展映式。今年是基金會成立以來，參加畫展和演出活動人數最多的一次。

基金會創辦人赫景秀表示，基金會多年來呼籲關注自閉症群體，得到華裔社區大力支持。尼克森總統圖書館不僅為畫展提供免費場地，還邀請許多民選官員為畫展站台。這些支持行動，就是對基金會工作的最大肯定。

赫景秀說，基金會從2024年成立新橋社交培訓中心（Newbridge Social Recreational Center)，培訓在社交方面有困難的孩子。中心已開始工作，部分孩子通過訓練，在社交方面有明顯進步。

基金會理事中山葵表示，這次參展作品達200多幅、參展畫家有135名、義工80多人。其中有33名自閉症孩子參展，他們的參展作品內容多樣，體現豐富想象力和創造力。讓人感到高興的是，基金會拍攝的自閉症畫家Sylvia Burnstein在前年被美國畫廊Artlefting簽約後，她的作品不但賣到美國銀行；最近，還和背包品牌JanSport簽約，成為品牌設計師。這些成就表明，自閉症孩子不是社會負擔，而是能為社會創造價值的人。

基金會聯合創辦人、導演屈建平表示，基金會拍攝的三部反映自閉症孩子家庭生活記錄影片，在社區引起很大反響。最新一部「飛向藍天」記錄片，展現美國第一名會開飛機的自閉症孩子的真實生活，講述很多人不瞭解的自閉症孩子的豐富世界。

華人慈善家張祥華，也是該基金會的顧問。他表示，希望借助活動，讓社區了解自閉症孩子和他們家庭的艱辛，希望社會各界能給予他們幫助。