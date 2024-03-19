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安大略機場2月旅客增9% 連3年成長

聖伯納汀諾縣讯
繼今年1月創下近年新紀錄之後，安大略國際機場2月旅客數量再增9%，實現連續36個月持續增長。（安大略國際機場）
繼今年1月創下近年新紀錄之後，安大略國際機場2月旅客數量再增9%，實現連續36個月持續增長。（安大略國際機場）

繼今年1月創下近年客運量新紀錄後， 南加聖伯納汀諾縣安大略國際機場（Ontario International Airport）2月旅客量再增9%，實現連續36個月持續增長。

今年安大略國際機場實現龍年開門紅，繼1月創下近年單月客運量新峰之後，2月旅客人數持續成長；其中，國內旅客41萬3413人次，國際旅客3萬6480人次，客運量分別增長5.7%和68.3%。

安大略國際機場管理局（OIAA）18日發布2月份客運量數據。執行主任Atif Elkadi表示，對安大略國際機場來說，2月是又一個令人鼓舞的月份，機場延續了客運量增長勢頭，越來越多的人選擇安大略機場作為他們國內和國際旅行的起飛和到達點。

根據安大略機場公布的數據，今年頭兩個月，該機場客運量增加9.2%，旅客人數超過91萬9000人次，其中國內旅客數量增加5.2%，國際旅客人數增加近80%。1月和2月的表現基本回歸到2016年機場重新啟動時的水平。

今年1月，安大略國際機場客運量創下單月最高紀錄，接待旅客將近47萬人次，其中國際旅客4萬5012人次，刷新了2023年7月暑期旅行高峰期創下4萬3551人次的紀錄，比2023年同月激增近90%。其中，中華航空是這一增長的重要貢獻者，當月安大略至台灣台北航綫的旅客人數在達1萬8348人次，比2023年1月增加了89%。

安大略國際機場管理局表示，航班需求的激增顯示聖蓋博谷東區的人口和經濟成長的勢頭。其中內陸帝國近年人口已達470萬，成為全美第12大都會區 ，超過舊金山。預計在未來25年該區將再增加100萬居民，可望成為加州就業機會增長最快的地區之一，緊跟全國排名第11位的波士頓大都會區。

大都會 加州 就業

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