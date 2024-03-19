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洛杉磯港2月貨運量同比大漲60%

記者王若然╱洛杉磯縣報導
洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（Gene Seroka）。（洛杉磯港）
洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（Gene Seroka）。（洛杉磯港）

洛杉磯港（Port of Los Angeles）2月貨運量與去年同期相比，大漲60%。雖然期間受中國新年假期影響，有短暫下滑，但貨運量在後來幾天很快上漲，大幅度超過去年2月。

具體來說，洛杉磯港2月共處理78萬1434個TEUs（20呎標準貨櫃），其中包括進口貨櫃40萬8764個TEUs，比去年同期增長64%；裝有貨物的出口貨櫃有13萬2755個TEUs，比去年同期增長61%；空貨櫃有23萬9916個TEUs，比去年同期增長54%。

2024年前兩個月，洛杉磯港共處理163萬7086個TEUs的貨櫃，比2023年前兩個月上漲35%。

洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（Gene Seroka）表示，這主要歸因三方面；一是美國市場信心足，美國西部港口工人與港口達成長期勞工合約後，幹勁十足；二是洛杉磯港處理貨櫃的能力強，貨櫃流通順暢、高效；三是美國經濟發展勢頭強勁，消費者消費能力很強。塞羅卡說，雖然美國經濟依然有通貨膨脹以及高利率憂慮，但美國勞工工資上漲，就業率上升，都是未來經濟的好兆頭。面對即將進入的第二季度，洛杉磯港已經做好準備，在2024年剩下的時間，做好各項貨運工作。

洛杉磯港 勞工 就業

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