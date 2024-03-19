洛杉磯國際機場結合零售、餐飲 共創獨特購物體驗

Yakumi菜單精選傳統日本料理，從新鮮的壽司到生魚片菜餚。（Unibail-Rodamco-Westfield Airports圖片）

洛杉磯最受歡迎的三明治店Fat Sal's和快速休閒壽司概念店Yakumi在洛杉磯國際機場 （LAX ）第三航廈開設新店。洛杉磯世界機場 (LAWA) 與 Unibail-Rodamco-Westfield (URW) 合作，日前宣佈在LAX開設新的餐飲和零售概念店，為旅客提供更好的機場體驗。

Fat Sal's和Yakumi現已在第三航廈開業，Fat Sal's的菜單有超大三明治、炸薯條和其他經典美食，餐廳氣氛輕鬆溫馨，友善的工作人員隨時準備協助顧客製作理想的餐點， 每天早上5點至晚上9點開放。Yakumi菜單精選傳統日本 料理，從新鮮的壽司到生魚片菜餚，每道菜都是旨在滿足感官享受的美食。無論堂食還是外帶，旅客都可享受優質服務和獨特用餐體驗，每天上午9點至晚上10點開放。 Fat Sal's的菜單有超大三明治、炸薯條和其他經典美食。（Unibail-Rodamco-Westfield Airports圖片）

同時客人還可在Jocale購買最新時尚產品，Jocale與Jet Set Candy、Kendra Scott 和 Michael Kors等品牌合作，和這些知名品牌共同創造一種獨特的購物體驗，讓旅客可盡情享受奢華。旅客還可在Bradley West Gates 的POP SOX購買充滿活力的時尚襪子。POP SOX提供精心策劃的襪子系列，從大膽的圖案到經典的必需品，全部採用優質材料製成，帶來極致的舒適感，每天早上5點至中午12點開放。

LAWA商業發展副執行董事David Jones表示，LAX擁有真正獨特的零售和餐飲體驗組合，這是其他地方找不到的，很高興Fat Sal's、Yakumi 和Jocale的加入。機場與當地小型企業合作，讓這些合作關係使城市多樣化且獨一無二。未來將與URW繼續合作，致力於進一步提升旅客機場體驗。