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介紹醫療健保新立法 趙美心辦健康博覽會 蔬果當伴手禮

記者朱敏梓／巴沙迪那市報導
聯邦眾議員趙美心在健康博覽會講解最新醫療立法。（記者朱敏梓／攝影）
聯邦眾議員趙美心在健康博覽會講解最新醫療立法。（記者朱敏梓／攝影）

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）15日上午在巴沙迪那市長者中心（Pasadena Senior Center）舉辦免費健康博覽會（Health Fair），多個非營利組織為長者們提供健康和保健服務資訊，現場還有新鮮的蔬菜水果派送；趙美心親自講解有關醫療健保的國會最新立法。

健康博覽會現場。（記者朱敏梓／攝影）
健康博覽會現場。（記者朱敏梓／攝影）

3月23日是「平價醫療法案」14 周年紀念日，趙美心指出，民主黨致力推行的多項法案旨在減少民眾的醫療負擔。例如「降低通膨法案」允許醫療保險，就該計畫中使用最廣泛和最昂貴的藥物進行價格談判。這意味著聯邦政府的權力最終將迫使製藥公司降低藥品價格，這項談判已在進行中，有望降低包括關節炎、心臟病、癌症等在內的多種疾病處方藥價格，對長者來說，任何一種藥物就可能花費6500元的額外費用。

對於醫療法案的成果，趙美心舉例，由於胰島素上限，聖蓋博谷的2300名醫療保險受益人每年能夠節省320元的胰島素費用，而Medicare D藥物費用上限將有超過200萬加州人從中受益，每年在處方藥上平均節約300元。此外，趙美心耐心解答了在場長者們關於醫療保健的疑惑和提問。

華埠服務中心在健康博覽會現場提供諮詢。（記者朱敏梓／攝影）
華埠服務中心在健康博覽會現場提供諮詢。（記者朱敏梓／攝影）

多家地方和非營利組織參與了這項健康博覽會，為與會者提供最新的資訊和信息，包括亨廷頓醫院（Huntington Hospital）、聽力中心 (The Hear Center)、太平洋診所、AltaMed、Pasadena Village、華埠服務中心(Chinatown Service Center，CSC)等。華埠服務中心工作人員介紹，他們在現場為民眾準備了包括醫療福利、糧食補助(CalFresh)申請在內的多項資訊，同時提供中文諮詢。

華人長者所領取的新鮮蔬果。（記者朱敏梓／攝影）
華人長者所領取的新鮮蔬果。（記者朱敏梓／攝影）

除了豐富的資訊，當天中心還為大家派發了免費的新鮮蔬果，長者中心外一早就排起了長隊。一位居住在巴沙迪那市的華人長者表示，巴沙迪那長者中心每個月固定的周五都會派送免費蔬果，種類很多，有豆角、蘿蔔、綠葉菜、蘆筍、盒裝草莓等。

巴沙迪那市長者中心位於85 E. Holly Street，開展旨在改善整個聖蓋博谷老年人生活的計畫和服務，提供包括社交互動、健身計畫、支持服務、教育、志願服務和社區活動等多項服務。

趙美心 醫療保險 華埠

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