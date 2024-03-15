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華航擴大北美航網 7月15日西雅圖直飛台北

記者江碩涵／西雅圖報導
中華航空7月15日起將以空中巴士A350-900執飛每周五班西雅圖-台北航線，北美客運服務網路觸角擴張至美國西北。（華航提供）
中華航空7月15日起將以空中巴士A350-900執飛每周五班西雅圖-台北航線，北美客運服務網路觸角擴張至美國西北。（華航提供）

中華航空宣布，7月15日起將以空中巴士A350-900執飛每周五班西雅圖-台北航線，北美客運服務網路觸角擴張至美國西北，旅客在美洲與台灣間將有更多的飛行選擇，同時透過綿密的區域航網，方便旅客亞洲轉機，也為華航營運版圖再添新動力。

華航西雅圖-台北航線每周一、二、三、五、日飛航，去程西雅圖飛往台北班機為CI021 ，凌晨 1時40分起飛，台灣時間隔日上午5時5分抵達桃園機場，飛行時間約 13 小時；回程台北飛往西雅圖 CI022 於晚間23時30分自桃園機場起飛，西雅圖當地時間晚間19時50分抵達，飛行時間約 11 小時。

華航為了歡慶西雅圖直飛台北，網站搭配西雅圖出發班號CI021推出來回機票21% 折扣優惠價格，西雅圖-台北經濟艙最低含稅802美元起；華夏會員另有加贈哩程活動，九月底前搭乘西雅圖-台北往返航班，每航段可額外獲得2,200哩程數回饋，來回程享「雙倍好哩」，旅客可至華航網站或APP購票。

華航表示，在北美市場深耕逾50年，疫後躍進式成長，目前共飛美國舊金山、洛杉磯、南加州安大略、紐約及加拿大溫哥華等五大城市，其中更是獨家直飛安大略，成為亞洲直航定期航班先鋒，以一市兩機場緊抓各種客源，大洛杉磯地區每日最多達三班次，隨著西雅圖航線啟動，進一步擴大華航美洲航網至六個直飛航點，每周總計逾40班次往返美加地區。

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