PCC國際圓周日 數百學生參加

PCCπ俱樂部發起人及共同創辦人、數學教授張鈺釧。（記者楊青/攝影）

3月14日是「國際圓周日（Pi Day）」，巴沙迪那社區學院（PCC）以別開生面的會展、實驗、討論、遊戲及師生互動方式紀念全球數學界的重要節日，同時慶祝PCCπ俱樂部創辦10周年，來自洛杉磯 州大（Cal State LA）和加州 理工學院（Caltech）的數學團隊及數百學生參加全天活動。

PCCπ俱樂部發起人及共同創辦人、數學教授張鈺釧介紹，3月14日也是愛因斯坦的生日。當年和同學們一起創辦π俱樂部，希望找到減輕同學們對數學畏懼感的方法。初期採用標語的方式，後來想到採用同學們分享學習心得的方式。比如說自然界中葉子的排列，花瓣的組合，語文和語言美學，都含有重要的數學元素。數學可以化繁為簡，通過找出規律和模式，對很多複雜的問題解釋清楚。數學是基礎科學，也是解決問題的重要基石。今年特別使用了言語解說，海報圖解以及遊戲和展示等多種方式互動，一來加深學生們對問題的了解，二來激發學生們的創造力。寓教於樂的同時，也增加了不同科系不同學校的橫向聯繫及老師之間的聯繫和交流。

PCCπ俱樂部共同創辦人、數學老師郭丹表示，俱樂部從十年前PCC數學系的兩個班開始，現在已發展成為每年多個學校共同參與的活動。比如今年除了三所大學學生，巴沙迪那多所中小學6至12年級的學生也一同參與，大家一起來探索未知世界。活動也讓大學生們了解不同行業的發展潛力，學科對就業 的幫助，可以參與的研究項目，以及暑期實習機會等等。