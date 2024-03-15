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中山女中校友會交接 李屏鏡掌舵

記者張庭瑜╱羅斯密市報導
全體校友大合影，當中凝聚來自不同年代、擁有不同經歷的校友們，共同慶祝他們的校園情誼和共同的記憶。（記者張庭瑜/攝影）
全體校友大合影，當中凝聚來自不同年代、擁有不同經歷的校友們，共同慶祝他們的校園情誼和共同的記憶。（記者張庭瑜/攝影）

交接典禮上，現任會長王乃莉（前排左）將職務交接給新任會長李屏鏡（前排右）。（吳小...
交接典禮上，現任會長王乃莉（前排左）將職務交接給新任會長李屏鏡（前排右）。（吳小瑩提供）
中山女中校友會年會暨會長交接典禮9日在羅斯密市舉行。現任會長王乃莉將職務交接給2024年度會長李屏鏡。一對資深校友母女檔參與活動，她們曾一同見證這所頗有歷史的名校的變遷。

活動由校友會儀隊的進場儀式拉開序幕，現場有超過100位來賓共襄盛舉。

卸任會長王乃莉表示，中山女高校友會不僅深耕校友間的情誼，更積極參與社區活動。過去一年，校友會參與諸如雙十節等重要節日慶典。除慶典活動外，校友會也安排許多聯誼活動，從前往聖地牙哥的酒莊一日遊，到比佛利山庭院舉辦花園派對，再到支持台灣原聲合唱團的表演，讓校友會的活動更加多元化。

年會中，特別引人注目的是，有一對母女檔皆為校友，母親就讀該校時，名字仍為「北二女中」。到女兒劉令淳就讀時，則已更名為「中山女中」，展現學校跨世代的歷史。母親分享她的校園生活，表示「一日中山情，一世中山快樂人」的校園文化，對她的深遠影響。在她的高中生活中，最難忘經歷之一是英語課；英文老師不僅幫助她提升語言基礎，更教會她勇於表達的勇氣。這位老師鼓勵學生不要害怕外語交流，這對她日後的人生，有深遠影響。即便她沒有出國留學，這份勇於表達的精神，也指引她在教導外國人中文時，傳遞同樣的信念「語言交流是一種樂趣，而非恐懼來源」。

母女檔同為校友，不僅彰顯學校深厚的歷史底蘊，也象徵著跨代間的情誼與傳承。（記者張...
母女檔同為校友，不僅彰顯學校深厚的歷史底蘊，也象徵著跨代間的情誼與傳承。（記者張庭瑜/攝影）

新任會長李屏鏡表示，未來希望校友會能更積極參與各種社團活動，並吸引更多年輕校友加入，傳承中山女高的精神與傳統。想加入的校友可通過電子郵件[email protected]與她聯絡。

比佛利山 聖地牙哥

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