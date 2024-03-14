官員籲亞太裔選民踴躍投票 為自己爭取權益

加州檢察長邦塔表示，來自亞太裔群體的投票至關重要，民主需要所有人的持續努力。（取自邦塔的社媒賬號）

近年來，美國亞太裔群體（AAPI）的參政熱情不斷上升，越來越多的亞太裔選民參與投票 、建言等政治活動中，以爭取更多的公正與權益。然而，與其他族裔相比，亞太裔群體的政治參與度較低，導致他們在社會中仍處於相對隱蔽的位置。對此，亞太裔民選官員呼籲亞太裔選民積極參與政治活動，為自己爭取權益。

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）在近期舉辦的亞太裔政策峰會（AAPI Summit）上呼籲，來自亞太裔群體的投票至關重要，民主需要所有人不斷努力，才能確保自由永存。

華裔 加州眾議員丁右立（Phil Ting）在探討亞太裔參政問題時指出，即便在加州這樣種族多元的地方，亞太裔的可見度仍然不夠。他表示，許多亞太裔相信，只要努力學習和工作，一切都會順理成章地發生；只要向政府提供有說服力的數據和報告，就能為亞太裔群體爭取更多權益，但事實並非如此。丁右立還指出，目前有一些政府資金尚未向亞太裔群體開放，這需要亞太裔群體共同努力，謀求更多公正和福利。

參與了亞太裔政策峰會的洛加大學生Haley Hosokawa在接受Daily Bruin採訪時表示，在上次選舉中，亞太裔選民投票率的增加推動了更多利好亞太裔的政策，可見政治參與的重要性。

最新數據顯示，在剛剛結束的初選中，洛杉磯縣約1000萬居民中約有567萬選民登記投票，占比約為56.7%，而洛縣160萬亞太裔居民中僅有65萬參與投票，約占40.6%，投票意願低於平均值，而華裔投票者只占總投票人數的3.22%。

一項由非營利組織AAPI Data和AP-NORC主導的民意調查顯示，許多人對亞太裔選民的需求認知仍較為有限。候選人常常利用「教育牌」來吸引亞太裔選民，這已是老套的策略。該調查指出，目前最受亞太裔關注的三大議題是通膨、移民和環境問題。