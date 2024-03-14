我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拆彈演練到一半...美FBI加州訓練設施爆炸 至少16人受傷

TikTok禁令法案內幕／眾院迅猛封殺 業者失算措手不及

官員籲亞太裔選民踴躍投票 為自己爭取權益

記者子為／洛杉磯報導
加州檢察長邦塔表示，來自亞太裔群體的投票至關重要，民主需要所有人的持續努力。（取自邦塔的社媒賬號）
加州檢察長邦塔表示，來自亞太裔群體的投票至關重要，民主需要所有人的持續努力。（取自邦塔的社媒賬號）

近年來，美國亞太裔群體（AAPI）的參政熱情不斷上升，越來越多的亞太裔選民參與投票、建言等政治活動中，以爭取更多的公正與權益。然而，與其他族裔相比，亞太裔群體的政治參與度較低，導致他們在社會中仍處於相對隱蔽的位置。對此，亞太裔民選官員呼籲亞太裔選民積極參與政治活動，為自己爭取權益。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）在近期舉辦的亞太裔政策峰會（AAPI Summit）上呼籲，來自亞太裔群體的投票至關重要，民主需要所有人不斷努力，才能確保自由永存。

華裔加州眾議員丁右立（Phil Ting）在探討亞太裔參政問題時指出，即便在加州這樣種族多元的地方，亞太裔的可見度仍然不夠。他表示，許多亞太裔相信，只要努力學習和工作，一切都會順理成章地發生；只要向政府提供有說服力的數據和報告，就能為亞太裔群體爭取更多權益，但事實並非如此。丁右立還指出，目前有一些政府資金尚未向亞太裔群體開放，這需要亞太裔群體共同努力，謀求更多公正和福利。

參與了亞太裔政策峰會的洛加大學生Haley Hosokawa在接受Daily Bruin採訪時表示，在上次選舉中，亞太裔選民投票率的增加推動了更多利好亞太裔的政策，可見政治參與的重要性。

最新數據顯示，在剛剛結束的初選中，洛杉磯縣約1000萬居民中約有567萬選民登記投票，占比約為56.7%，而洛縣160萬亞太裔居民中僅有65萬參與投票，約占40.6%，投票意願低於平均值，而華裔投票者只占總投票人數的3.22%。

一項由非營利組織AAPI Data和AP-NORC主導的民意調查顯示，許多人對亞太裔選民的需求認知仍較為有限。候選人常常利用「教育牌」來吸引亞太裔選民，這已是老套的策略。該調查指出，目前最受亞太裔關注的三大議題是通膨、移民和環境問題。

投票 加州 華裔

上一則

肺癌死亡率20% 專家籲及早篩查治療

下一則

洛杉磯旅遊景點 6歲女童遭遊民攻擊

延伸閱讀

歷史拼圖／加州聖塔菲車站 入列歷史地標

歷史拼圖／加州聖塔菲車站 入列歷史地標
金山94104郵區家庭均收550萬最高 加州7郵區均收逾100萬 灣區6個

金山94104郵區家庭均收550萬最高 加州7郵區均收逾100萬 灣區6個
回收容器類擴大 加州1251回收中心上網查得到

回收容器類擴大 加州1251回收中心上網查得到
全美百萬富翁 加州占18%最多

全美百萬富翁 加州占18%最多
高速公路旅客中心

高速公路旅客中心
「好客山東」文旅推介 非遺文化獲讚

「好客山東」文旅推介 非遺文化獲讚

熱門新聞

爾灣市某Trader Joe’s上架一整車的迷你環保袋，數十名顧客一擁而上開始搶購，很多人一下抓了五六個袋子。（視頻截圖）

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

2024-03-09 17:37
中餐館女主人海倫以罵顧客出名。（截取抖音視頻）

中餐館說髒話罵顧客爆火 顧客排長隊享受被「罵」

2024-03-06 18:41
兩名竊賊在屋內將監控損壞。（ABC7）

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

2024-03-12 15:28
橙縣衛生局首席醫療官Regina Chinsio-Kwong分享兩年前確診乳癌的經歷。（記者蕭迪玉╱攝影）

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

2024-03-12 20:18
洛杉磯縣高等法院近日對一場長達20年的爭產案作出裁定，該案100億美元的判決金額使之成為洛杉磯縣歷史上最大的判決之一。（取自Pexels）

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

2024-03-10 15:20
丁林葳被控擔任谷歌工程師期間，竊取商業機密，為中國公司秘密服務。（Unsplash.com）

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

2024-03-11 16:32

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用