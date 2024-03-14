民調：汽車加配限速裝置 69%民眾反對

大多數受訪選民反對在汽車內加裝限速器。(CHUTTERSNAP / Unsplash)

PR Newswire報導，由專業設備市場協會（Specialty Equipment Market Association，SEMA）委託相關單位進行一項有關SB 961法案的調查日前公布結果。該調查主要針對11月大選選民，對這項要求新車和卡車從2027年起配備限速裝置的法案表達看法。結果顯示絕大多數受訪者拒絕該法，69%反對（包括51％表達強烈反對），只有12%表示強烈支持。

這項由加州 參議員威善高（Scott Wiener）提出的法案在各年齡層和黨派中也表現不佳。超過70%Z世代、千禧世代和X世代選民，與三分之二（66%）60歲至66年輕「嬰兒潮世代」者反對。63%民主黨 人、79%共和黨 人和69%獨立選民反對該法。此外，70%溫和派、64%進步派、58%自由派和79%保守派選民均表達反對。

SEMA總裁兼執行長斯派格納拉（Mike Spagnola）表示，很顯然，加州人希望自己操控汽車，「這就是為什麼我們敦促加州立法者聽取選民意見，擱置這項不受歡迎的法案。」該法將於4月9日在參議會交通委員會舉行聽證會。