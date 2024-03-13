家中財物失竊 保險理賠須注意 現金可能只賠200元

女星家中千萬貴重物品被盜引起了人們對房屋保險的關注，華人保險經紀進行了專業解讀。(Pexels網頁）

曾出演「步步驚心」的女星劉雨欣（劉玥霏）此前在社交平台發文，稱位於美國洛杉磯 的住所被盜賊洗劫一空，包括珠寶、名表、名牌包、金錢等，加起來一共有幾千萬元人民幣的損失。洛杉磯的入室盜竊案近年來十分猖獗，不少華人 家中都曾有過此遭遇，家中現金或是貴重物品被盜。住宅失竊、財物損失，房屋保險 該如何理賠呢？有什麼特別需要注意的事項？

在劉雨欣發布的照片中，可以看到許多名牌購物盒，包括香奈兒、愛馬仕等。她在評論中稱，她沒有購買相關保險，不知是否能索賠。林大衛保險公司負責人林大衛表示，一般保險公司的房屋保險裡面都包括對名牌包袋、鞋子、衣服等個人物品的承保，例如香奈兒七八千的手袋，保險公司一般都會賠付，但是如果客戶持有的是限量版或者是稀有皮的包袋，抑或是珍稀皮草服飾，保險公司可能會要求額外投保。需要注意的是，對於手表、珠寶、名畫等類別的物品來說，保險公司一般的賠付都有一個上限，且通常不會很高。林大衛提醒，任何珍稀款的物品，都建議向保險公司額外投保，否則保險公司可能無法賠付該物品實際的價值。

通常來說，美國的房屋保險的承保範圍，包括住宅保護、私人財產、延長更換成本、額外生活費用、個人責任保護、賓客醫療保障、身分盜竊保護等方面。林大衛表示，如果遇到入室盜竊，家中遭到了財物的損失，例如桌椅、冰箱、電視、筆電等，保險公司都會賠付。在發生理賠之後，民眾需要盡可能的提供證據，最好是有收據，也可以向信用卡公司和銀行去調取支付證明，如若是朋友和家人贈與，則需要向贈與方收集購買證據。林大衛說，「現在的房屋保險和以前標準不同，日益嚴格，以前也許口頭說出物品價值就可以賠付，而現在則需要提供證明。」

林大衛保險建議民眾，在購入貴重物品或是「大件」物品時，最好都保留收據，此外每隔一陣可以拍一些家中物品的視頻，萬一經歷入室盜竊，能夠有更多的證明輔助，讓保險公司信服進而理賠，最大程度減少自己的損失。

特別需要注意的是，許多華人都喜歡在家中存放現金，而且金額通常不小，林大衛保險提醒華人民眾，「在家中存放現金一旦被盜竊，保險公司可能只能賠付200元，因為在他們的概念中，現金應該存銀行，而不是放在家中。」