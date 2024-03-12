網紅連鎖日式鬆餅Fluffy Fluffy 首店在橙縣

連鎖日式鬆餅店Fluffy Fluffy於近日進駐橙縣托斯汀（Tustin）。（Fluffy Fluffy網頁）

近年來日式鬆餅，也就是舒芙蕾日益風靡南加 ，與傳統美式鬆餅（Pancake）綿密的口感有所不同，日式舒芙蕾輕盈鬆軟的口感和海綿般「蓬蓬」的外型別具一番風味。總部位於加拿大 、在全球都有分店的日式鬆餅店Fluffy Fluffy於近日進駐橙縣Tustin的The District購物中心，這也是其在加州的第一家分店。

日式舒芙蕾蓬鬆的祕訣就在於蛋白霜的打法，其製作有點類似戚風蛋糕，將蛋黃和蛋白分開進行攪打，其他材料先行混合，最後才加入蛋白霜，從而讓鬆餅變得口感輕盈，自帶一股蛋香，並且入口即化，十分鬆軟。

抹茶口味舒芙蕾。（yelp網頁)

Fluffy Fluffy的口味包括藍莓起司、提拉米蘇、焦糖布丁、草莓、Nutella香蕉、抹茶、覆盆子焦糖、餅乾和奶油，以及以軟奶油和新鮮水果裝飾的招牌口味。

招牌提拉米蘇口味。（Fluffy Fluffy）

所有的舒芙蕾都是現場製作，新鮮出爐，根據網友的反應，通常需等待20-30分鐘的時間。除了舒芙蕾之外，菜單還包括各種口味的巴斯克起司蛋糕，如抹茶、原味、芒果和伯爵茶；配火腿和起司、煙燻鮭魚或酪梨的羊角麵包三明治、瑞士卷蛋糕、馬卡龍和各式飲料。

Fluffy Fluffy業務發展總監Benson Lau在一份書面報告中表示：「來自世界各地的美食愛好者熱切地向我們發送訊息，並在我們的社群媒體頁面上發表評論，要求我們在他們附近開設一家分店。我們很高興終於能夠帶著Tustin的美食愛好者與我們一起踏上甜蜜的旅程，讓他們有機會親眼目睹我們品牌所提供的獨特用餐體驗。」Fluffy Fluffy 成立於2018年，在英國、加拿大、中國、法國和美國擁有30家門店。

談到舒芙蕾的起源就得提到夏威夷 。夏威夷Cream Pot餐廳的老闆Nathan Tran聲稱，他在2009年發明了這種鬆軟的甜點。他表示，他們是第一家製作這種甜品的店，因此舒芙蕾起源於夏威夷。而在2010年，這種鬆餅很快就進入日本，出現在東京的夏威夷餐廳Eggs'n Things的菜單上。

在南加華人聚集城市，也有多家專門製作日式鬆餅的門店，例如位於巴沙迪那市和聖蓋博市的Motto Tea Cafe、位於蒙特利公園市的Gram Cafe and Pancakes等。