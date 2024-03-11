洛杉磯經文處講座 談台灣茶藝與咖啡文化

第17屆台灣文化系列講座以台灣茶藝和咖啡文化為主題，吸引僑界人士參與，透過專家分享和互動遊戲，深化對台灣文化的認識（邱啟宜提供）

由駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處主辦，第17屆台灣文化系列講座3月7日（周四）在洛杉磯華埠 圖書館（Los Angeles Chinatown Library）舉行。講座以台灣的茶藝和咖啡 文化為主題，由洛杉磯僑教中心主任陳敏永開場，展示台灣茶飲及咖啡文化的國際地位和創新，吸引僑界人士踴躍參加。

洛杉磯華商經貿聯誼會會長邱啟宜詳細介紹台灣茶藝的精髓，包括製茶的八大特色和完整的製造過程，從茶菁的採摘到成品茶的烘焙，展現台灣茶文化的深度和豐富性。活動中透過有獎問答遊戲，提高現場互動和參與度，顯示出僑界對台灣茶文化的熱情和興趣。

此外，講座邀請曾於台灣僑委會學習咖啡製作的顧問趙國良、賴洪月嬌和沈銀珠，分享咖啡的種類、製作過程及烘焙和手工沖泡技巧。他們不僅現場演示咖啡沖泡技巧，還與聽眾深入交流，討論咖啡的保存、酸度、烘焙時間及品嘗技巧等，鼓勵參加者親自實踐，找到最符合個人口味的咖啡。

活動還特別邀請包括洛杉磯台北經濟文化辦事處領事趙子㦤、洛杉磯華僑文教服務中心副主任鄭心茹、方瓊逸等 人參與，他們的到來不僅豐富活動內容，也顯示僑界對推廣台灣文化的積極支持。

此次台灣文化系列講座在洛杉磯華埠圖書館舉辦，不僅加深僑界對台灣茶藝和咖啡文化的了解，也進一步促進台灣與海外僑界的文化交流。