世華婦協大洛分會年會 林慧懿接任會長

總會副總會長白越珠（中）見證卸任會長黃崇飛（左）和新任會長林慧懿交接。（記者張宏／攝影）

世界華人 工商婦女企管協會大洛杉磯 分會9日在阿罕布拉市（Alhambra）舉行第五屆周年慶暨第5、6屆會長交接典禮。在總會副總會長白越珠的見證下，卸任會長黃崇飛將印信、披掛肩帶及責任鍊傳承交給新任會長林慧懿，現場數百人出席。

副總會長陳玲華代表總會名譽總會長黎淑瑛，主持新會長林慧懿和新一屆理監事宣誓就職儀式，同時也舉行新會員入會宣誓。活動在莊住維總會長致詞祝賀影片拉開序幕，現場冠蓋雲集，貴賓包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀及夫人、國會眾議員 趙美心、加州眾議員方樹強、僑教中心主任陳敏永及多位僑界領袖。

趙美心為新舊會長頒發感謝狀，她表示，大洛杉磯分會創立五年表現出色，積極參與社區活動和為醫院捐贈物質，參議院財政委員會已於去年9月通過美台快速雙重稅收減免法案（US-Taiwan Expedited Double Taxation Relief Act），幫助減輕在美台灣商人的負擔，希望雙方未來能有更活躍的經濟往來。

第五屆會長黃崇飛表示，歡迎大家參與她的畢業典禮，她對任內的理監事致謝，強調大洛杉磯分會的和諧及共享共成。秉持創會理念，與姊妹們共同努力在2023年發揚大洛的精神，並以有意義、值得紀念和有價值（Meaningful，Memorable，Measurable，3M）為目標，舉辦了多項優質活動。

新會長林慧懿首先感謝她的兩名顧問，前副總會長郭秀梅和國際秘書長潘意玲多年的幫助和支持，她一直以厚德載物作為人生哲學，當選會長的目的是希望團結分會姐妹服務社區，也歡迎大家介紹優質會員加入。