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Trader Joe's迷你環保袋 掀搶購潮

記者王若然／洛杉磯縣報導
Trader Joe's環保袋設計獨特，廣受好評。（記者王若然／攝影）
Trader Joe's環保袋設計獨特，廣受好評。（記者王若然／攝影）

環保杯史坦利（Stanley）吸管杯的熱潮還沒過，Trader Joe's一產品又在網路掀起追捧。不過這次走紅的不是Trader Joe's的美食，而是其推出的限定迷你環保袋。

這款迷你環保袋掀起新一輪風潮。（取自Trader Joe's）
這款迷你環保袋掀起新一輪風潮。（取自Trader Joe's）

這款環保袋將原版環保袋的13吋縮小為11吋，有4種顏色：紅色、黃色、藍色和綠色。中間印有「Trader Joe's」，材質為帆布。與一般帆布袋相比，這款袋子的價格實惠2.99元。

記者9日來到位於蒙羅維亞（Monrovia）的Trader Joe's商店，這款迷你環保袋早已不見了蹤影。該店店員介紹，這款袋子上周末就賣光了，更誇張的是，該店當時總共26個托盤的袋子，兩小時內就售罄。店員表示，這款迷你環保袋不是第一次上架，前次上架30分鐘內售罄，預計下次進貨要好幾個月後。

位於蒙羅維亞（Monrovia）的Trader Joe's商店。（記者王若然／攝...
位於蒙羅維亞（Monrovia）的Trader Joe's商店。（記者王若然／攝影）

短視頻社交平台TikTok上，有位叫做Elinor Kim用戶發布了視頻，視頻記錄了南加州爾灣市（Irvine）某Trader Joe's商店內，在店員推來一整車的迷你環保袋後，數十名顧客一擁而上開始搶購，很多人一下抓了五六個袋子，其中有不少亞裔面孔。Elinor Kim表示，「這太瘋狂了。但我也參與了。」她在紐約時報的採訪中表示，雖然不清楚具體要拿這款環保袋裝什麼，但是「每個人都在搶，我也情不自禁拿了。」

另一位洛杉磯網紅Thaddeus Yan告訴紐約時報，他到訪了七家Trader Joe's商店才買到這款環保袋。另外有網路視頻顯示，一些商店限制每位顧客最多購買五個。還有視頻顯示，在售空的貨架上寫著：「迷你托特包（環保袋）2025年會再來！」

也有人趁著這款迷你環保袋的熱度打起了生意算盤。在ebay上，一個這樣的袋子售價15至20幾元，還有四個一起賣的，售價近90元。在中國購物平台淘寶上，一個這樣的袋子售價70人民幣（約10美元），不加運費。

實際上，Trader Joe's商店的環保袋因設計獨特一直很受歡迎。除了這款迷你經典環保帆布袋，還有一些購物袋上印有不同城市、建築，名畫等，很精美。甚至有收集Trader Joe's 環保袋的達人。去年12月，該商店推出過一款環保袋「盲盒」，包含三個隨機圖案的環保袋，售價3三元，也掀起過一陣熱潮。

Trader Joe's 紐約時報 加州

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