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資深主管恐嚇員工被訴 棕櫚谷市府賠500萬和解

洛杉磯訊
棕櫚谷市前市府經理攜槍進入工作場所，對舉報員工進行報復後被吿，市府同意支付超過500萬元和提告的3名前員工和解。（取自abc7電視台）
棕櫚谷市前市府經理攜槍進入工作場所，對舉報員工進行報復後被吿，市府同意支付超過500萬元和提告的3名前員工和解。（取自abc7電視台）

洛杉磯縣棕櫚谷市（Palmdale）同意支付超過500萬元解決三名前員工訴訟，他們因揭露資深主管帶槍至工作場所後遭報復。原告表示，前市政經理墨菲（J.J. Murphy）因恐嚇員工和其他不當行為被解雇，以及將不當性行為影像分享給員工。儘管墨菲否認指控，但律師也呼籲棕櫚谷市必須改變對待員工的方式。

提吿的三名員工分別是內瓦雷茲（Patricia Nevarez）、史密斯（Shanae Smith）和貝亨（Mike Behen），並在律師蓋奇（Brad Gage）陪同下在8日舉行記者會。貝亨回憶其在棕櫚谷市擔任副市長期間的艱難經歷，稱那是他人生中最困難的時刻。

其他兩位原告也表示，情況惡化到他們為安全不得不被迫休假。而指控在2021年首度被曝光。前文書史密斯表示，她為自己和同事能夠勇敢站出來反對不公平的行為而感到自豪。

訴訟文件中也提到，前市政經理墨菲因為恐嚇員工而被開除，包括有次他把槍帶到辦公室，導致警方出動特警隊介入處理。此外，墨菲也被指控威脅市長和市議會成員，發表不當評論，在一次不當性行為被捕捉後，還將影像分享給包括原告在內的市府員工觀看。

貝亨表示，這段時期的動盪對他的健康造成重大影響，包括壓力、胃病、食慾不振和失眠。前人力資源經理內瓦雷茲也表示，在職業生涯面臨危險時，做出正確選擇需要極大的勇氣和決心。

儘管墨菲在2022年的外媒報導中否認所有指控，並聲稱自己的任期雖然動盪，但相信最終真相會證明他的清白，蓋奇律師也表示，棕櫚谷市需要意識到其行為對員工造成的影響，並進行必要的改變。

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