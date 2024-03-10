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南加「超級野花季」即將到來 攻略在此

記者朱敏梓／洛杉磯報導
Antelope Valley California Poppy Reserve的花海。（本報檔案照）
Antelope Valley California Poppy Reserve的花海。（本報檔案照）

每年3至5月，南加地區將迎來繁花盛開的花季。今年連續降雨，專家預測花期可能比往年更加壯觀，大概率將迎來「超級綻放」（super bloom）。「超級綻放」通常發生在長時間乾旱後的地區，也就是，如果環境保持乾燥，植物的種子就會處於休眠狀態不發芽，而當氣候潮濕、土壤變暖時，便會以令人眼花撩亂的方式綻放。花期通常於3月中旬開始，一直持續到5月，有時甚至到6月。

在南加這些地區，可以盡情欣賞春日的超級野花季：

奇諾岡州立公園（Chino Hills State Park）：目前公園內山坡已經變綠，大多是野蘿蔔和黑芥菜和部分小罌粟。前往公園的旅客可以停在Bane Canyon Road轉入Telegraph Canyon Road的停車場內。沿著Bane Ridge Trail的路標行駛，等到春花綻放時，可以見到大片的花海。公園的停車費每小時3元，1天10元，也可以選擇停在入口附近的住宅區，完全免費。

加州罌粟花保護區（Antelope Valley California Poppy Reserve）：該區是加州規模最大、設施完善的賞花地。當罌粟花開滿沙漠山坡時，大片橘色的花海非常美麗。 罌粟花的高峰期通常是從3月到4月中旬，但高峰期通常持續很短。 

派洛斯福德斯半島（Palos Verdes Peninsula）：由於其沿海位置，這裡的野花全年盛開，但與大多數南加州地區一樣，3月和4月是旺季。在春天可以前往該地區的眾多自然保護區，包括Palos Verdes 、Linden H. Chandler 、George F. Canyon 和 White Point 等自然保護區，可以捕捉到野花全綻放的美景。

馬里布（Malibu） Point Dume：沿著標誌性的馬里布懸崖頂部徒步健行，可以發現1束束巨大的金雞菊，每年冬天和春天都會從灰綠色變成鮮豔的黃色，通常從3月初開始綻放。不過，附近的停車位有限，民眾可能需要從沙灘徒步到達鮮花盛開的懸崖。

鑽石谷湖野花季美景。（本報檔案照）
鑽石谷湖野花季美景。（本報檔案照）

內陸河濱縣鑽石谷湖（Diamond Valley Lake )：當知名的賞花地沃克峽谷(Walker Canyon)在去年為了保護生態環境關閉時，鑽石谷湖 1.3 哩的野花小徑也是1個不錯的選擇，原本乾燥的土地目前已經變成了鬱鬱蔥蔥的綠色，目前這條步道已開放，不過只能見到些許的野花，在「超級綻放」時期，這裡將人群擁擠，且沒有樹蔭。計畫前往的民眾最好做好防曬措施，並需要準備好現金支付入場費（每人4元）。

想要實時獲取野花綻放的資訊，可以撥打Theodore Payne 野花熱線818-768-1802，該熱線目前已開放，將在3月至6月每周五發布關於「超級綻放」的新報告，介紹加州南部和中部觀賞春季野花的最佳地點。

加州 南加 繁花

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