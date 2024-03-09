南加入室盜竊猖獗 警方授安全自保妙招

南加入室盜竊頻發，警方建議發現可疑活動時應及時聯繫警察局。（Pexels）

兩名竊賊2月28日晚打破滑動玻璃門，洗劫南加橙縣 新港灘市（Newport Beach）Broadmoor海景社區的一處房屋，類似的入室盜竊案在南加地區頻發，警方發布保護房屋安全提示。

新港灘市警局稱，竊賊利用Yacht Colonia 1900街區房屋後面的山坡進入後院，並在晚上9時左右砸碎滑動玻璃門。入室後，竊賊「在主臥室的抽屜裡翻箱倒櫃，然後逃離現場」。第二天早上，有人報告這起入室盜竊案，但被盜的物品「目前尚不清楚」。兩名竊賊身穿深色衣服、連帽衫和口罩 ，其中一人背著背包。

警方提供一些社區安全的建議，包括外出時鎖上門窗，即使出門只有幾分鐘，二樓的門窗也應該像一樓一樣緊鎖。定時打開室內燈，營造家中有人的感覺，如果夜晚需要出行，記得打開家中的電視或者收音機；如果家中配備警報器，請務必將其啟動，即使只是出去散步；整個夜晚保持前後門廊燈亮，並在房屋兩側或人流量較少的區域使用配備運動探測器的照明；如果回家後發現門反鎖，且確信出門時沒有鎖門，請不要進去，立即撥打911，原因是竊賊經常鎖上大門來減緩受害者的入屋速度，讓竊賊有額外的時間，在居民進入前逃離。

民眾外出度假時，記得致電警局進行假期安全檢查。另外，出發時，請值得信賴的朋友或鄰居幫助取走報紙和郵件。此外，如果在居住房屋附近發現可疑活動，尤其是已知鄰居在外度假、晚上外出或他們的房屋正在出售，請立即撥打當地警局電話。