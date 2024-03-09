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美國華人婦女聯合會關懷遊民 婦女節捐贈物資

記者楊青/洛杉磯報導
「三八」節前夕，美國華人婦女聯合會會長張嫻（右7）率領十多位姊妹冒雨前往聖蓋博谷政府顧問委員會，向無家可歸者捐贈毛毯、多功能清潔劑、食品等物資。（華人婦女會提供）
「三八」節前夕，美國華人婦女聯合會會長張嫻（右7）率領十多位姊妹冒雨前往聖蓋博谷政府顧問委員會，向無家可歸者捐贈毛毯、多功能清潔劑、食品等物資。（華人婦女會提供）

一年一度的「三八」國際婦女節，美國華人婦女聯合會一改節日喝茶歡聚傳統，將關愛無家可歸者，捐贈物資共度佳節。

「三八」節前夕，美國華人婦女聯合會會長張嫻率領十多位姊妹，冒雨前往聖蓋博谷政府顧問委員會，並通過該委員會向無家可歸者捐贈毛毯、多功能清潔劑及食品等物資。

南加許多地區無家可歸者人數居高不下，影響的地區愈來愈多，數年前主要集中在洛杉磯市中心的無家可歸者，近年擴散到南加各地。一些常年安靜保守的城市和社區，也開始出現無家可歸者。會長張嫻、監事長郭志凌、執行會長丁楊、常務理事長林安妮、常務監事長經賀瑜、副會長何珊、理事孫小美、李曉紅、Sunny Yang等出錢出力，分頭採購四大箱毛毯、多功能清潔劑、食品等物資，搬運到聖谷政府顧問委員會，請工作人員轉送給無家可歸者。婦女會常務監事長經賀瑜、副會長何珊等，當天開車一個多小時車程趕來當義工。

張嫻表示，「三八」婦女節是展現婦女正能量、為社會做奉獻的日子，作為華人婦女社團，有責任為社會做些事。她希望婦女會的行動能拋磚引玉，也希望更多華人婦女加入華人婦女聯合會的慈善行列。

華人 南加 聖蓋博

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