Magic Key年票 迪士尼重新開賣
迪士尼樂園（Disneyland）5日開始，重新開放Magic Key年票銷售。同時，位於橙縣安那罕市的迪士尼主題樂園正進入活動頻繁季，為忙碌的春假人潮做準備。
迪士尼樂園指出，所有四種Magic Key年票銷售，於5日（周二）上午9時開跑。
有興趣購買者，可至官網找到購買Magic Key年票選項，先進入線上等待（Waiting Room），將自動被添加到線上排隊系統中。根據官網說法，購買的可能性有限，年票可能很快售罄，並不保證購買者一定能百分百成功。
請查看迪士尼樂園Magic Key年票購買指南，了解設置帳戶、付款資訊、年票升級、線上排隊、郵件提醒以及如何首次預定等相關信息。
迪士尼樂園去年10月將Magic Key年票價格調高至：Inspire Key 1649元；Believe Key1249元；Enchant Key 849元； Imagine Key 499元。 其中Imagine Key提供南加居民分期付款選項，可首付189元然後分期每月25.84元。此前持有Magic Key年票的用戶，可在到期前一個月續訂。
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