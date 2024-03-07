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檢察長決選 料賈斯康應戰霍克曼

編譯陳盈霖／綜合報導
至6日開出的一半選票中，賈斯康與霍克曼處領先地位。（KTLA 5電視台畫面）
至6日開出的一半選票中，賈斯康與霍克曼處領先地位。（KTLA 5電視台畫面）

KTLA 5電視台報導，現任洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）或有望進入11月決選。截至6日上午開出的51%選票，賈斯康以21.4％得票率領先第二名，共和黨籍前聯邦助理檢察官霍克曼（Nathan Hochman）17,72%得票率（約3萬票），但兩人都沒有獲得多數選票。

洛杉磯縣檢察長選舉則是一場12人的混戰，11人挑戰現任檢察長賈斯康。由於進步派賈斯康推行的司法改革輕縱罪犯，導致犯罪率上升，社區民意沸騰，檢察署內部分歧爭議大，因而有11名現任檢察官、律師及退休法官，挺身而出挑戰賈斯康。然而，進步派的實力亦不容小覷，賈斯康得到了洛杉磯縣民主黨委員會的背書，仍以第一高票取得了11月決選的入場券。但是，3月初選有11人出場挑戰，分散「反賈斯康」的票源；而11月複選則是一對一，反對派的票源會自動集中起來，很有可能扳倒賈斯康。

賈斯康5日告訴KTLA稱，他希望可能的決選可帶來比初選更實質的競選方式。他說，「這一切（初選）均是基於人身攻擊和誇張的過程，我期待真正大選，圍繞政策、政策分歧與解決方案進行有意義的對話。」5日晚上，霍克曼似乎表示他也想討論政策，儘管他說「我們給了賈斯康幾年時間來看看他的政策是否奏效，但顯然失敗了。」

在11名挑戰者中，其他唯一一位得票率達到兩位數的候選人為哈塔米（Jonathan Hatami），其目前得票率為13.37%。哈塔米是批評賈斯康漸進式改革（如終止現金保釋）的多名候選人之一，他也因擔任賈斯康辦公室副檢察長的身分受到額外關注。

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