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49區劉龍珠得票近4成 共和黨10年最佳

記者邵敏／洛杉磯報道
劉龍珠初選，獲共和黨10年來此席位最好成績。（記者邵敏／攝影）
劉龍珠初選，獲共和黨10年來此席位最好成績。（記者邵敏／攝影）

截止3月6日上午11時，加州第49區共和黨眾議員候選人劉龍珠（Long "David" Liu），獲得選票數達到1萬5210張，得票率39.74%，以第二名成績進入11月決選。雖落後民主黨眾議員候選人方樹強，但這已是共和黨10年來，在這個席位上最好成績。

對目前的競選成績，劉龍珠表示非常振奮，他認為在加州民主黨大本營環境下，共和黨獲此成績實屬不易。根據相關數據，49區共和黨註冊選民是17%，但劉龍珠目前獲39.74%得票率。他認為，其中有許多民主黨選民、其他黨派人士向他伸出橄欖枝。

劉龍珠表示，選票結果就是民心所向。他第一次參加競選，無知者無畏，沒有任何從政經驗，背後沒有政治勢力、財團支持，勇敢挑戰現任民主黨眾議員候選人，無論競選資金、經驗，都與對方無法相提並論，得到的都是草根選票。

劉龍珠說，「很多選民不認識我，因為認同我的競選理念，才會投票給我，說明選民對現狀不滿，希望有所改變」。近幾年來，通貨膨脹和犯罪率居高不下，導致很多選民對執政的民主黨不滿，因此改投共和黨候選人。

雖然初選成績與競爭對手相距甚遠，但劉龍珠表示，對於11月的決選有信心。在接下來幾個月，為迎接這場苦戰，劉龍珠表示將會上門拜票，寄信給選民，介紹政見，讓更多選民了解他的競選主張。

民主黨 共和黨 眾議員

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