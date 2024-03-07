市長貝斯率團赴巴黎 為2028年洛城奧運取經

洛杉磯市長貝斯將率代表團前往巴黎。（洛市官網）

洛杉磯 市長貝斯（Karen Bass）6日（周三）率領代表團前往巴黎，為洛杉磯主辦的2028年奧運 會做準備。

在巴黎期間，代表團將與法國官員、政要和商界領袖會面，以了解巴黎如何籌備7月底開幕的2024年奧運會和殘奧會。

貝斯表示，洛杉磯市必須為舉辦奧運會和殘奧會做好準備。這次旅行對做準備至關重要，同時能促進業務發展並從創新住房、綠色交通和基礎設施項目中學到巴黎的經驗。代表團預計將與交通、永續發展、體育和技術領域的法國公司會晤，並討論在洛杉磯投資的可能性。

此外，貝斯辦公室指出，代表團將參觀La Fabrique de la Solidarité，了解巴黎應對遊民 的策略，並將加入巴黎遊民援助小組，以便了解他們在奧運前為遊民所做的外展工作。

在綠色交通和基礎設施方面，代表團將造訪Saint-Denis和Saint-Ouen-sur-Seine，包括參觀巴黎郊外新落成的運動員村，以了解更多以社區為中心的重建情況。據悉在奧運會結束後，該奧運村將被用作「生態責任社區」住房。

此外，代表團還將了解位於聖殿廣場 (Carreau du Temple) 的巴黎臨時媒體中心，該中心將接待數百名報導奧運會的媒體。 該中心可容納600人，將提供300個工作站、兩個新聞會議室、採訪區、錄音室以及休閒和餐飲區，為記者在活動期間提供免費、全天候的服務。

該代表團將包括市議會主席 Paul Krekorian、市議會成員Traci Park和Katy Yaroslavsky，他們三人都是該市2028 年奧運會和殘奧會特設委員會成員。隨行的還有Metro執行長 Stephanie Wiggins、LA84基金會總裁兼執行長 Renata Simril以及LA28政府關係資深副總裁 Priscilla Cheng。