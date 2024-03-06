羅蘭岡生態地建密集住宅？居民反彈：破壞環境

羅蘭岡南部生態土地開發密集住宅，引居民嗆聲。（谷歌地區）

聖蓋博 谷東區、洛杉磯縣屬地羅蘭岡 （Rowland Heights），繼高爾夫球場改建住宅計畫遭居民反對後，另一住宅開發項目，再次受當地居民關注。羅蘭岡社區協調委員會（RHCCC）主席陳正治表示，縣政委員會有意對羅蘭岡南部生態土地更改地目建密集住宅，引起許多居民反對。

陳正治說，羅蘭岡南部與橙縣接壤的大約2700畝自然生態用地。三年前，縣府有意在該地塊上建設數十棟密集住宅，並就此更改地目，轉變為住宅用地。這裡原是開發石油 使用，但後來沒有石油開採，就一直閒置。現在縣府要將這片自然生態土地建設密集住宅，當地居民表達反對。並從2023年年中開始，與縣府頻繁溝通。憲政委員會將在1月末的會議上討論這個議題，並對是否更改地目做出決定。

他表示，將按照RHCCC的決定，代表羅蘭岡居民，以書面向縣政委員會要求「這片土地若建設住宅，每棟住宅佔地不得少於40畝」。目的就是盡可能保持羅蘭岡這片綠地，避免建造破壞環境的密集住宅。

陳正治認為，羅蘭岡高爾夫球場因建設密集住宅，遭周邊居民抵制，主要原因是建案破壞綠地生態環境、引起交通、噪音等問題。現在縣府再將南部大片綠地改建密集住宅，會對當地生態環境造成負面影響。而居民提出每棟住宅佔地不得少於40畝的目的，就是要打消開發商建住宅的想法，因為這樣的建案實在不划算。

在羅蘭岡居住30餘年的居民林琴認為，當地居民需要更多的綠地、更多的空間，這對社區生活品質很重要。如果在大片生態土地上開發密集住宅，不僅影響空氣品質，對動植物棲息地，也造成負面影響。