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首購族補助 擬擴及無證客

編譯陳盈霖／綜合報導
加州夢想貸款計畫可能擴大至無證居民。（NBC電視台畫面）
加州夢想貸款計畫可能擴大至無證居民。（NBC電視台畫面）

NBC電視台報導，2023年，加州住房金融局（CalHFA）針對首購族推出首輪「加州夢共享貸款計畫」（California Dream for All Shared Appreciation），援助首購族購屋，如今該計畫可能很快擴大至住在加州的無證居民。

加州眾議員阿藍布拉（Joaquin Arambula）提出AB 1840法案，目的在改變加州夢共享貸款計畫中的文字。「我們只想說，那些已在我們州居住數年甚至數十年者，若沒有資格獲得貸款，也應該能透過該計畫申請資助。」他說，加州議會需於2024年9月之前通過該法，若通過並得到州長簽署，將於2025年生效。

但聖地牙哥縣政委員德斯蒙德（Jim Desmond）並不同意該法。他指出，加州面臨巨大的住房危機，應該盡一切努力讓人們住上房子，「然而，我們應該先幫自己人。成長中的下一代買不起房。我有兩名30歲出頭的孩子，他們大多數朋友都沒有房。」

房地產經紀人瑞克斯（Destiny Roxas）說，「我認為若有什麼我們需要做更多的，就是儘可能擴大該計畫，也希望看到更多負擔房。」

加州夢共享貸款計畫，替首購族提供高達房屋購買價格20%的頭期款貸款援助，若購買價值50萬元房屋，可獲得10萬元，用於頭期款和成交費用。待購屋者日後出售房屋時才需歸還貸款本金，再加上房屋增值的20%。

若價值50萬元房屋，五年後以70萬元售出，則將償還原本的10萬元，與增值20萬元的20%，即4萬元。若出售房屋但並未增值，只須償還最初20%貸款。今年該計畫將於4月開放申請，並以抽籤決定受惠者 。

加州 貸款 眾議員

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