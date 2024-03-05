116歲 美最長壽老人去世

加州有史以來最長壽的人崔卡蕾莉(Edith Ceccarelli)於2024年2月22日辭世，享年116歲。（取自維基百科）

加州 有史以來最長壽的人崔卡蕾莉(Edith Ceccarelli)2月22日辭世，享年116歲。 去世前，崔卡蕾莉是美國最長壽的在世者，也是唯一一位活過116歲的加州人 。

根據維基百科記錄，崔卡蕾莉1908年2月5日在加州北部小鎮威利茲（Willits）出生，是義大利 移民阿戈斯蒂諾(Agostino，1874-1965年) 和雷卡尼奧( Maria Recagno，1881-1973 年) 七個孩子中的長女，他們都活到90多歲。她的父親是一名伐木工人。

上個月，崔卡蕾莉剛剛歡度她116歲生日。據報導，每年小鎮威利茲都會為崔卡蕾莉慶生，今年選在她生日前夕4日舉辦一場汽車遊行。生日遊行上，當地市府官員以及消防、警局全部走上街頭，與鎮民和遊客一齊開著掛滿氣球、旗幟、標語和彩帶的遊行車，經過崔卡蕾莉所在的養老院 。

據Daily Mail報導，崔卡蕾莉曾透露，她的長壽秘訣是在晚餐時喝一點紅酒，並「管好自己的事」。此外，崔卡蕾莉一直定期跳舞，並且獨立生活，直到107歲高齡，才搬進養老院。

另一位已知比崔卡蕾莉更年長的在世者，也出生在加州，名為莫雷拉(Maria Branyas Morera)，不過她目前居住在西班牙。莫雷拉1907年3月4日生於舊金山，截至4日發稿，已117歲高齡。她於2023年1月正式被認證為世界上最長壽的在世者。

據報導，這位超級百歲老人自93歲起，就一直住在當地養老院。截至2019年8月，她已經有11個孫子和11個曾孫。2020年4月，當時113歲的莫雷拉被檢測新冠呈陽性，但她成功康復，這也讓她成為有記錄以來的最長壽病毒倖存者。

據金氏世界紀錄（Guinness World Records）資料，世界上最長壽的人是一位名叫卡爾門特（Jeanne Calment）的法國女性，出生於1875年2月21日，1997年8月4日逝世，享年122歲164天。