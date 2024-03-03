世華南加分會會長交接 「金冠獎」5得主出爐

會長印信從鄭怡薇交接給游蕙綾。也標誌著世華南加州分會進入了新的領導時期。（記者張庭瑜／攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州 分會2日舉辦2024年第八屆「金冠獎」頒獎典禮暨第25屆及第26屆會長交接晚宴，選出五位得獎人，見證協會領袖的世代交替，並對過去一年成就的肯定和未來會務的展望。

會長交接典禮上，2024年度理監事、榮譽顧問、新舊會長等合影。（記者張庭瑜／攝影）

本屆「金冠獎」得獎人和單位分別是：張婉瑩（Lisa Hsu），你好三語幼兒園／中文學校；高群（Alice Kao），室內攀岩館；何興華（Sany Ho），保富銀行；陳英琴（Jenny Chen），新台灣食品批發；李真琪（Emily Lee），永信製藥。

典禮上，在副總會長陳玲華、名譽總會會長黎淑瑛以及洛僑中心主任陳敏永的見證下，2023年會長鄭怡薇將代表會長職位的印信交接給2024年會長游蕙綾。此外，2024年度會長、理事、監事、執行委員、名譽顧問、法律顧問及榮譽顧問等職位的宣誓和聘任儀式，也在同日進行。

卸任會長鄭怡薇表示，回顧她擔任會長的一年，既充滿挑戰也很有成就；舉辦和參與了超過60項社團活動，積極服務和貢獻社區，同時也自我檢討。在鄭怡薇的領導下，世華南加 分會不僅推出會務講習班，組織一日酒莊之旅，還成功擴大了國際影響力。分會的活動範圍橫跨北加州、歐洲、紐西蘭、澳洲 及台北。去年9月分會順利完成年度選舉，產生了新的領導團隊。年底時，分會代表參加在大阪舉行的世界年會，與來自全球的分會成員進行了深入交流。鄭怡薇對於前副總會長、現任副總會長以及所有理監事的參與和貢獻表示感謝，他們共同完成了五年來的目標。

鄭怡薇對於能為世華南加州分會做出貢獻深感榮幸，並期望未來的團隊能夠繼續獲得支持與鼓勵，秉持著結合民主力、執行力和行動力的座右銘，努力推動分會的活動邁向成功。

2024年度會長游蕙綾表示，世華已發展成為擁有近90個分會、會員數量超過一萬人的大型團體，這一切都是30多年來前人的開拓和後人的繼承所累積的成果。她感慨自己從2018年加入世華以來，經歷了從一個沒有經驗的新人到每年都在成長的過程，這個平台不僅對她個人非常重要，也值得所有成員珍惜和支持。擔任會長意味著勇於承擔責任，全力以赴推進各項工作。此外，游蕙綾也提到世華在創新和科技應用方面的規畫，包括利用AI和最新醫療技術來提升組織的影響力和服務社會的能力。她強調，世華將繼續致力於傳承專業知識和移民精神，推崇創業精神。