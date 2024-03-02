韓裔代理局長崔明哲上任 洛市警局掀新頁

洛杉磯市警局首位韓裔代理局長崔明哲(Dominic Choi，圖左)與他的家人。（取自貝斯flickr帳號）

洛杉磯市警局（LAPD）首位韓裔 代理局長崔明哲（Dominic Choi）1日正式就任。市長貝斯（Karen Bass）強調，崔明哲堅持不要擔任正式局長，只想協助LAPD順利交接；崔明哲則說，他的任務不是大幅革新，而是確保LAPD順暢運作至下任局長產生。

前任局長摩爾（Michel Moore）決定退休，他任內的成就之一是增加警局內部的多元性。美聯社指出，洛市人口48.1%為拉美裔、41%為白人、8.6%為非裔 、11.8%亞裔 ，但LAPD的拉美裔達54%，白人僅25%，非裔接近9%，亞裔8%。

洛杉磯市警局首位韓裔代理局長崔明哲與洛市市長貝斯。（取自貝斯flickr帳號）

崔明哲表示，他非常高興成為洛市警局第一位亞裔代理局長，雖然他能代表亞裔很光榮，但更重要的是代表洛市的所有族群。雖然擔任代理局長代表他不能成為正式局長的候選人，但他承諾會做好交棒準備。

市長貝斯則說，在她就任市長的短短任期之中，能夠見證第一位亞裔代理局長是非常光榮的事，特別是崔明哲堅持「服務」，而不求名，因此不爭取擔任正式局長，讓她特別感動於他的無私。未來六至九個月間，洛市將會選出新任局長，為2026年的世界盃、2028年的奧運做好準備。

貝斯強調，洛市警局局長一職的重要任務就在確保洛市居民的安全，從過往的經歷來看，她相信崔明哲能夠達成任務。崔明哲在1995年加入警隊，逐步由巡佐、巡官、指揮官，一路升任到副警長。