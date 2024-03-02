河濱縣天然氣巴士製造廠關閉 逾400員工將裁

圖為即將在9月正式關閉的內陸天然氣動力巴士工廠。（記者啟鉻／攝影）

隨著電動驅動車市場興起，以替代能源天然氣 為動力的低排放巴士製造工廠發展遇到前所未有困難。位於河濱縣一家天然氣動力環保巴士生產企業，最近宣布將於9月關閉。公司員工已經獲得通知，一名工人1日表示，目前還不知道未來自己到哪裡從事什麼工作。

這家名為ENC（El Dorado National-California）的企業，是總部位於威斯康辛州的REV Group所有下屬公司。該集團是一家從事房車到消防車等各種車輛製造工廠，他們在1月計畫退出大眾運輸業務，宣布關閉有關ENC業務以及位於河濱縣赫汝帕谷（Jurupa Valley)的工廠。州文件顯示，剩餘訂單完成後，ENC將取消425個職位，換句話說，原來公司的400多名員工將另尋出路。

該公司生產的天然氣動力巴士。（記者啟鉻／攝影）

ENC生產的天然氣公共交通巴士出現在洛杉磯 的大眾捷運 系統中，該公司傳統產品是機場接駁巴士，後來逐漸發展到大眾捷運巴士。目前在洛杉磯大都會捷運系統中有295輛ENC生產的天然氣動力車輛，舊金山市交通局擁有30輛混合動力小型巴士。在2023年，為了服務聖蓋博谷東部波莫那地區的乘客，山麓捷運公司（Foothill Transit）從ENC訂購了19輛天然氣動力公交。雖然如此，但該公司仍然無法承受來自電動車市場帶來的劇烈衝擊。

根據ENC提供資訊，該公司具有45年歷史，ENC已經生產出低地板和標準地板巴士，將數百萬人送到他們的目的地。在河濱市的巴士生產公司，占地17畝，在面積為22萬7000平方呎的國際標準場地，以及ISO9001認證生產設施中製造巴士。

停車場上面臨失業的公司員工。（記者啟鉻／攝影）

REV Group首席執行官斯科克茲尼（Mark Skoniezny）發布聲明︰由於關鍵零部件的延誤，以及支持電動汽車採用的基礎設施建設，還有主要供應商財務狀況不佳，以及出現一個激烈競爭的投標環節，導致公司很難與規模更大的同行開展有利可圖競爭。雖然關閉ENC業務的決定不易，但根據公司面臨市場的實際狀況，公司認為關閉ENC業務是最佳選擇。

ENC員工對於公司於9月間正式關閉，並沒有表示太多悲傷。記者採訪中遇到在停車場的一位男性員工jimmy，他表示，他在公司工作超過五年了，公司歇業讓自己和同事們失去工作。目前還沒有打算失業後做什麼，先等待一段時間。至少從現在到9月還有半年多時間，自己還有時間選擇。