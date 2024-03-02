河濱縣天然氣巴士製造廠關閉 逾400員工將裁
隨著電動驅動車市場興起，以替代能源天然氣為動力的低排放巴士製造工廠發展遇到前所未有困難。位於河濱縣一家天然氣動力環保巴士生產企業，最近宣布將於9月關閉。公司員工已經獲得通知，一名工人1日表示，目前還不知道未來自己到哪裡從事什麼工作。
這家名為ENC（El Dorado National-California）的企業，是總部位於威斯康辛州的REV Group所有下屬公司。該集團是一家從事房車到消防車等各種車輛製造工廠，他們在1月計畫退出大眾運輸業務，宣布關閉有關ENC業務以及位於河濱縣赫汝帕谷（Jurupa Valley)的工廠。州文件顯示，剩餘訂單完成後，ENC將取消425個職位，換句話說，原來公司的400多名員工將另尋出路。
ENC生產的天然氣公共交通巴士出現在洛杉磯的大眾捷運系統中，該公司傳統產品是機場接駁巴士，後來逐漸發展到大眾捷運巴士。目前在洛杉磯大都會捷運系統中有295輛ENC生產的天然氣動力車輛，舊金山市交通局擁有30輛混合動力小型巴士。在2023年，為了服務聖蓋博谷東部波莫那地區的乘客，山麓捷運公司（Foothill Transit）從ENC訂購了19輛天然氣動力公交。雖然如此，但該公司仍然無法承受來自電動車市場帶來的劇烈衝擊。
根據ENC提供資訊，該公司具有45年歷史，ENC已經生產出低地板和標準地板巴士，將數百萬人送到他們的目的地。在河濱市的巴士生產公司，占地17畝，在面積為22萬7000平方呎的國際標準場地，以及ISO9001認證生產設施中製造巴士。
REV Group首席執行官斯科克茲尼（Mark Skoniezny）發布聲明︰由於關鍵零部件的延誤，以及支持電動汽車採用的基礎設施建設，還有主要供應商財務狀況不佳，以及出現一個激烈競爭的投標環節，導致公司很難與規模更大的同行開展有利可圖競爭。雖然關閉ENC業務的決定不易，但根據公司面臨市場的實際狀況，公司認為關閉ENC業務是最佳選擇。
ENC員工對於公司於9月間正式關閉，並沒有表示太多悲傷。記者採訪中遇到在停車場的一位男性員工jimmy，他表示，他在公司工作超過五年了，公司歇業讓自己和同事們失去工作。目前還沒有打算失業後做什麼，先等待一段時間。至少從現在到9月還有半年多時間，自己還有時間選擇。
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