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紐森獨厚老友？Panera不受制時薪20元法案

編譯胡立宗／綜合報導
加州州長紐森疑似給予Panera Bread特殊待遇。（Panera Bread臉書）
加州州長紐森疑似給予Panera Bread特殊待遇。（Panera Bread臉書）

加州「FAST Act」將於2024年4月1日生效，速食業員工時薪不得少於20元，但唯獨Panera Bread不受限制，據稱是因為州長紐森獨厚老友，特別要求「自製麵包且單獨銷售者排除在外」。智庫Reason Foundation專文質疑，允許政治干預市場的下場就是如此，而且當所有業者都是20元起跳時，「搶不到人的Panera Bread到底能占到什麼便宜？」

此一怪異的獨厚條款，最早是由彭博揭露。報導指出，熟知內情的人透露，為了幫助老友Greg Flynn，紐森以他的背書換取Panera Bread的特殊待遇。Greg Flynn是Flynn Restaurant Group的老闆與CEO，雖然旗下Applebee's、Taco Bell、Arby's、Wendy's、Pizza Hut、 Planet Fitness全美分店超過2300家，但在加州只有幾家Applebee's與24家Panera。

Applebee's原本就不受限於全稱為「Fast Food Accountability and Standards Recovery Act」的「FAST Act」，為了24家Panera特地設置排除條款的意義到底何在？彭博的說法是，兩人從高中時就是好友，Greg Flynn之後也金援紐森的州長選戰。看來兩人的好交情是唯一的解釋，紐森去年被問到為何排除麵包業時則說，來自於立法過程的各方角力，這是談出來的結果。

Reason的專文則提出質疑，當所有想在加州繼續做生意的業者都把時薪調到20元後，不受規範的Panera真的能以低薪爭取到人才嗎？因此，重點不在於Greg Flynn為了自己的商業利益介入立法，而在紐森願意為了「好友」而把業者與消費者推進高薪、高價的火坑。除了McDonald's與Chipotle決定漲價，Pizza Hut也開除了外送司機，意味著給政客越多干預市場的權力，有錢的「好朋友」就越能藉著與州長的關係，爭取特殊待遇。

紐森 加州 McDonald's

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