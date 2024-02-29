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洛時精選／禁收隱藏費7月上路 餐廳憂生計

編譯胡立宗／綜合報導
7月1日後，附加費必須計入菜單標價。（Silvia Razgova為洛杉磯時報拍攝）
7月1日後，附加費必須計入菜單標價。（Silvia Razgova為洛杉磯時報拍攝）

Senate Bill 478號修正案2024年7月1日就要生效，規定門票銷售、旅館、餐廳、酒吧與外送平台都不得收取「垃圾費用」（junk fee），也就是原本匿而不宣的服務費、附加費，與其他偷偷列在帳單最後的費用。

提案人是加州參議員達德（Bill Dodd）與斯金納（Nancy Skinner），檢察長邦塔（Rob Bonta）也強調「加州人從此看到的價格就是他們實際要付的金額」，州長紐森在2023年10月簽署。不過生效日特別改在7月1日，檢察長辦公室表示，這是給業者更多的準備時間。

許多餐廳與酒吧的店主都依靠附加費，以提供醫療保險、更高工資給員工。但州政府官員說，菜單價格必須包含附加費，不能僅在帳單最後簡單提示就算了事。隨著實施日期愈來愈近，有些店家說後果嚴重，甚至會顛覆整個產業。

烤雞原價39元新制將變49元

號稱餐飲業奧斯卡的James Beard Award，其得主之一的Caroline Styne說，「新規意味著餐點價格大幅增加」。她既是Lucques Group餐廳集團的共同業主兼酒品主管，也是Hollywood Bowl Food & Wine的酒品主管。以A.O.C. 餐廳最受歡迎的Ode to Zuni烤雞，目前標價39元，但新法實施後將變成49元。

檢察長辦公室給洛杉磯時報的聲明表示，SB 478就是為了增加消費的透明度，以及要求餐廳清楚說明商品與服務的實際費用，至於新制的詳細說明將會在7月1日前公開。辦公室先前的聲明表示，SB 478不會禁止餐廳收取服務費，但是相關費用必須在菜單中揭露，不能再遮遮掩掩。

現在，依照檢察長辦公室的說法，餐廳酒吧依然可以在菜單中說明附加費與其他費用，但是必須一開始就計入餐點價格。辦公室拒絕說明，新規將如何處理消費者自願多給的費用。

聯邦跟進打擊垃圾費用

加州的立法可能影響全美。紐森簽署SB 478後，過沒多久聯邦政府也宣布將與聯邦貿易委員會合力，「打擊垃圾費用，降低美國消費者的負擔」。貿易委員會的新制可能禁止，在商品總價中隱匿或曲解實際費用。

「金門餐廳協會」（Golden Gate Restaurant Association）的執行長Laurie Thomas說，聯邦的作法跟加州很類似，如果全美都是這樣，餐廳還有活路嗎？舊金山的規定本來就嚴，額外的健保開銷、額外的有薪病假、額外的有薪事假，這些都是外人不知道的開銷，現在新規要把這些費用都加進菜餚標價並不合理。

協會代表了舊金山地區的800多家餐廳，也試過協助會員遵守新制，但是他們自10月後持續希望州政府給個明確說法，但州政府一直沒有下文。Laurie Thomas說，一堆人希望更明確的解釋，但結果只是失望，新制不會降低外食的費用，只會讓更多餐廳關門，但也許大家都不在乎了。

服務費爭議存在已久

服務費一直是消費者、餐飲員工與餐廳老闆間的爭議所在。2023年6月，義大利餐廳Jon & Vinny's的前服務員向洛杉磯高等法院提起集體訴訟，指責店東Jon Shook與Vinny Dotolo硬是要收18%的服務費，導致客人不給小費。

2024年1月，Found Oyster的前員工也向洛杉磯高等法院提起集體訴訟，原因是母公司Last Word Hospitality據稱堅持服務費包含小費。

Kato的店東Ryan Bailey說，部分老闆可能確有濫用服務費，但他相信，多數店東都正確地運用服務費，改善經營條件並維護員工福利。他說，一些員工從基層幹起，所以瞭解員工收入穩定的重要性，這也讓他們成為每周40工時的餐廳，而不像其他餐廳隨便找人補空。

Kato是洛杉磯時報2023年101 Best Restaurants評比的第一名，Ryan Bailey說原因在於18%的服務費，不只涵蓋了心理、牙齒、視力的保費，還能夠在生意不好的日子裡支付同等的薪水。

外送附加費不得列入售價

新制對於外送平台又是另一回事了。檢察長辦公室表示，平台必須明列外送費與其他費用，且外送費不得宣傳為免費或只收多少，卻偷偷加在交易明細裡面。

但與餐廳不同的是，附加費與服務費不能列入商品售價。Assembly Bill 2149號議案，又稱為「2020年食品外送公平法」，規定菜單價格只能由餐廳制定，外送平台不得在標價中加計服務費。

Uber旗下的Postmates與Uber Eats表示，價格列表已經符合新法，且公司已經與議員討論過以確保合法。DoorDash去年的聲明表明，他們結帳時沒有隱藏費用、垃圾費用或濫收費用，平台的計價一向公開透明。

Postmates等部分平台，結帳時的「外送費」或「稅金與其他費用」，旁邊的「i」或「info」標誌，點擊後都會顯示收費明細。DoorDash的結帳模式相同，也會在餐廳名稱上方的「定價與費用」裡標示可能收費。

檢察長辦公室在被問到，外送平台的標示是否合法，以及與餐廳酒吧在菜單上列出附加費用有何不同，他們僅回應「不能提供法律建議或分析」。

DoorDash發言人給洛杉磯時報的聲明表示，「附加費幫助我們維持DoorDash平台，確保外送員Dashers的薪資公平，提供廠商工具以擴展規模」，「也就是說，我們一直致力於讓平台更透明、更平價，我們也不會以隱藏費用或垃圾費用欺騙消費者，所以消費者在結帳之前會多次看到要付的金額」。

禁對六人以上收18%服務費

對餐廳而言，新法也禁止對六人以上的派對一律收取18%的服務費。酒品主管Caroline Styne認為此一規定並不公平，因為為了這類大型派對勢必得增加人手，不應該由餐廳吸收額外費用。參議會官員則告訴洛杉磯時報，他們也在等檢察長辦公室對大型派對收費的進一步說明。

Caroline Styne說，高漲的人事成本、高額稅金與嚴格規定，再加上微薄的利潤，餐廳在加州會愈來越愈生存，「許多業者都會被新法打敗」。

（原文來自洛杉磯時報，撰稿記者為Stephanie Breijo，Cindy Carcamo參與資料蒐集。原文連結：

What does a service fee ban mean for diners? Expect higher menu prices — a lot higher

https://www.latimes.com/food/story/2024-02-15/new-california-hidden-fees-law-service-fee-ban）

洛杉磯 加州 紐森

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