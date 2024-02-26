洛杉磯道奇隊體育場纜車計畫惹爭議 周邊社區憂影響環境

洛杉磯地鐵董事會將審議道奇體育場空中纜車項目的環境影響報告，面對社區反對與擔憂，同時考慮建立包容性社區福利協議，希望解決受影響社區的顧慮。（abc7電視台）

洛杉磯 地鐵董事會計畫上周審議一項連接聯合車站與道奇 體育場的空中纜車項目，引發廣泛關注。該3億美元計畫希望減輕賽事日的交通擁堵並減少溫室氣體排放，然而遭到部分社區成員的強烈反對，他們擔心該項目將影響環境、生活品質並增加公共財政負擔。目前該項目尚需獲得多個政府機構的批准，且融資細節仍不明確。

該私人投資項目由道奇隊前老闆麥考特（Frank McCourt）在2018年提出，計畫建立一條1.2英里（約1.93公里）長的空中纜車，連接聯合車站（Union Station）與道奇體育場。由空中快速交通技術有限責任公司（Aerial Rapid Transit Technologies LLC）將負責該項目的資金投入、建設、運營與維護。洛杉磯空中快速交通計劃還包括在洛杉磯州立歷史公園最南端入口處設立車站，並改善行人通道與景觀。該纜車將途徑華埠（Chinatown）、Mission Junction、伊利桑公園（Elysian Park）與索拉諾峽谷（Solano Canyon）等地區。

環境影響評估指出，建設期間將產生顯著的噪音和振動，一些纜車設施可能會穿越私人土地，引發隱私疑慮，而且施工期間部分道路將被封閉，需要制定詳細計畫以說明街道封閉、照明和繞行路線。Metro雖提出可能的緩解措施，但承認與建設相關的影響「重大且不可避免」。儘管Metro可能會批准此項目，但還需得到洛杉磯市、加州 交通廳（Caltrans）、加州公園與休閒廳以及加州職業安全健康部（Cal/OSHA）等機構的進一步批准。

目前，此提案已引起體育場周邊社區成員的強烈反對，他們認為此提案忽略對環境和經濟影響的嚴重擔憂，並組成「停止纜車聯盟」（Stop the Gondola Alliance）以反對此計畫。反對者認為，這一計畫更像是一個私人旅遊景點，而非公共交通項目，並擔心納稅人最終可能承擔建設與維護成本，而每年維護和運營成本更是高達800萬至1000萬元。

支持者則認為，該項目能在道奇隊比賽期間減少高達3000輛汽車的道路擁堵，從而減少溫室氣體排放。LA ART的發言人Jennifer Rivera則表示，空中纜車是一項有效且環保的技術，且主要沿公共財產和城市街道行駛。