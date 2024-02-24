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LA藝博會吸引上百機構參與 華裔小藝術家作品亮眼

記者劉子為/洛杉磯報導
洛杉磯藝博會於2月14日至18日在洛杉磯會展中心舉辦。（記者子為/攝影）
洛杉磯藝博會於2月14日至18日在洛杉磯會展中心舉辦。（記者子為/攝影）

一年一度的洛杉磯藝博會（LA Art Show）於2月14日至18日在洛杉磯會展中心舉行，做為西海岸最大的綜合性國際藝博會，本次展會吸引全球100多家畫廊和藝術機構參與，共同打造一場令人流連忘返的、沉浸式藝術盛宴。

藝博會傳統策展項目「DIVERSEartLA」，與七所國際藝術機構和美術館合作，探討人性、記憶和人工智能交會的魅力。通過多個沉浸式藝術裝置，參觀者親自體驗和探索人工智能對世界認知的影響。藝博會還展示許多知名畫作，包括內華達藝術博物館展示當代藝術家Guillermo Bert的作品「旅程」，波哥大當代藝術博物館展示多媒體藝術家Carlos Castro Arias的作品「神話故事」。此外，藝博會上還有許多表演，包括現場作畫和擊鼓藝術等。

藝博會也聚焦新興的華人藝術家，包括來自中國、台灣以及洛杉磯本土的華裔藝術家。洛杉磯非營利藝術機構Hello Art World，繼續與立方藝術鼎力合作，帶來一群年齡在11至17歲間的青少年華裔藝術家，為洛杉磯多元文化藝術場景注入新血。 這群小藝術家們今年帶來手繪的青花瓷盤子、罐頭、帆布袋等創意作品，小藝術家之一Elissa He表示，選擇青花瓷是因為它是中華傳統文化一部分，身為美籍華裔，她希望能在創作中探索文化身分。

Hello Art World銷售收益的30%，將捐給美國心臟協會（American Heart Association），這群華裔青少年藝術家，通過他們的藝術作品進行慈善募款，體現他們對社區公共事務的關心和對文化多元性的熱情。透過這些藝術活動，他們向世界傳達一種觀念：當創意和慈善融合時，年齡和種族，不會也不應成為限制的力量。

來藝博會參觀的華人林小姐表示，她在社媒上看到藝博會的訊息，因為感到好奇就前來參觀，現場內容十分豐富，看得她眼花繚亂，她最喜歡的是一位韓國藝術家的現場表演，將擊鼓和作畫結合在一起，讓聲音變得有形。林小姐也參觀Hello Art World展台，對青少年藝術家奇思妙想的創作，表示十分讚賞。

創辦於1995年的洛杉磯藝博會， 由初始的12家參展畫廊起步，至今已發展成為美國西海岸規模最大的百科全書式藝術博覽會，更由此帶動洛杉磯藝術季活動，是洛城藝術季最引人注目的風景線之一。 2024年洛杉磯藝博會的慈善合作夥伴為百年華誕的美國心臟協會，每張門票15%的收入，將捐給美國心臟協會的「人生因何而美好」項目。

來自Hello Art World的青少年華裔藝術家帶來手繪的青花瓷盤子。（記者...
來自Hello Art World的青少年華裔藝術家帶來手繪的青花瓷盤子。（記者子為/攝影）

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