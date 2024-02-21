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華埠金龍遊行 鑽石吧華人市長劉栩林寫歷史

記者楊青／鑽石吧報導
鑽石市首次受邀參加洛杉磯華埠金龍大遊行，華人市長劉栩林（車上中）一家三代代表鑽石吧將近6萬居民和華埠華洋民眾共慶農曆新年。汽車前排左座為74歲的劉栩林父親劉回美。（鑽石吧市議會提供）
鑽石市首次受邀參加洛杉磯華埠金龍大遊行，華人市長劉栩林（車上中）一家三代代表鑽石吧將近6萬居民和華埠華洋民眾共慶農曆新年。汽車前排左座為74歲的劉栩林父親劉回美。（鑽石吧市議會提供）

剛剛落幕的2024洛杉磯華埠金龍大遊行，聖蓋博谷東區華人市議員比例最高的鑽石市（Diamond Bar），首次受邀參加。華人市長劉栩林（Stan Liu）一家三代，代表鑽石吧近6萬居民和華埠華洋民眾共慶農曆新年，見證華人在南加州的發展和壯大。

劉栩林的爺爺在20世初，13、14歲時隨兄長從老家廣東台山到美國修鐵路，當時華人婦女無法來美，劉栩林爺爺成年後，被迫返鄉娶親。爺爺婚後生子，並給劉栩林的爸爸取名「劉回美」，寄望有朝一日，後代能夠重新回到美國。1985年，34歲的劉回美不負父望，帶著太太和兩個兒子劉栩林和栩梁來到美國，劉家從此開始在美國生根開花。

在大年初八（17日）的華埠金龍大遊行上，劉栩林作為鑽石吧市長，帶著家人與華埠民眾一起慶祝農曆新年。一家三代坐在禮賓車上，向民眾送出新年祝福，也同時接受民眾歡呼和祝福。

劉栩林表示，非常榮幸能夠代表鑽石吧參加華埠金龍大遊行，做夢都沒有想到。他13歲那年夏天的父親節，隨父母第一次踏上美國領土，14歲的初春第一次看金龍大遊行；今年，他帶著16歲的大女兒Kaitlyn和74歲的老父親劉回美，代表鑽石吧參加金龍大遊行，真是感慨萬千。

劉栩林說，他還記得39年前，他和家人來到洛杉磯，最初住在9街一個華人公所物業中，每個房子150到300平方呎，他們一家四口住的房子，大約200平方呎，和另外八戶人家合用一個廚房和衛生間。雖然日子清苦，但他記得，他和弟弟和父母每個禮拜天都會走路去華埠買菜購物，過年到華埠看金龍大遊行，是他最喜歡的事。在此期間，初來乍到的他們一家，和其他許多新移民一家，得到華埠老人中心和華埠服務中心許多幫助，包括翻譯和政府文件的解讀以及表格填寫等，至今銘記在心。

劉栩林（右三）和各界代表參加華埠金龍大遊行。（鑽石吧市議會提供）
劉栩林（右三）和各界代表參加華埠金龍大遊行。（鑽石吧市議會提供）

後來，劉家搬到洛杉磯市回聲公園（Echo Park）和silverlake一帶居住。再後來，家族生意經營有成；現在，他和家人與弟弟全家，都是鑽石吧市居民，爸爸劉回美也搬到奇諾岡市。

鑽石市首次受邀參加洛杉磯華埠金龍大遊行，華人市長劉栩林（中）一家三代代表鑽石吧將...
鑽石市首次受邀參加洛杉磯華埠金龍大遊行，華人市長劉栩林（中）一家三代代表鑽石吧將近6萬居民和華埠華洋民眾共慶農曆新年。（鑽石吧市議會提供）

「這也是為什麽我和家人一直希望回饋社區」，疫情期間首次參加地方選舉的劉栩林，在時年僅13歲和10歲的兩個女兒，及太太幫助下，旗開得勝，當選鑽石吧市議員。2023年底，劉栩林在鑽石吧市長改組選舉中，以5比0全數贊成從副市長晉升市長，華人市議員鄧嘉猷（Chia-Yu Teng）也以全數贊成，出任副市長，這也是鑽石吧市近年再次出現兩位華人同時擔任市長和副市長。

鑽石市首次受邀參加洛杉磯華埠金龍大游行，華人市長劉珝林（車上中）一家三代代表鑽石...
鑽石市首次受邀參加洛杉磯華埠金龍大游行，華人市長劉珝林（車上中）一家三代代表鑽石吧將近6萬居民和華埠華洋民眾共慶農曆新年，見證華人在南加州的發展和壯大。汽車前排左座為74歲的劉父劉回美，駕駛人為10歲來美的劉栩林弟弟劉栩梁。（鑽石吧市議會提供）

鑽石吧市議會2020年首次出現三位華裔在職的歷史，近年華人市議員增加到四人，鑽石吧也成為聖蓋博谷東區華裔市議員最多的城市。

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