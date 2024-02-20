名人看龍年╱洛縣縣委巴格：遊民、心理健康列首要

洛縣縣政委員巴格認為，擁有明確的焦點並堅持執行是成功的關鍵（受訪者提供）

洛縣 縣政委員巴格 (Kathryn Barger) 展望2024 年願景，她認為洛縣目前面對的挑戰主要是疫情的餘溫和經濟復甦，她將以「力求清晰的焦點」為目標，將公共安全、遊民 問題和心理健康兩大議題列為優先解決事項。

巴格重視法律與秩序，主張通過問責制解決問題，嚴厲打擊違法犯罪行為。同時她倡議對洛縣公共安全投入更多資金，增強警力和安全教育。針對遊民問題，巴格認為比給遊民提供住房更重要的是讓遊民一直有家可歸，即給遊民提供非物質支持，治療他們的創傷與癥結。

此外，巴格主張打擊仇恨犯罪，並持續推動洛縣對亞裔 社區和文化的認可。作為一名女性共和黨人，巴格認為比定義身分更重要的是解決問題，因此，她一直傾聽社區、平衡不同聲音、制定有效措施，以打造更安全幸福的社區。巴格目前是洛縣第五選區縣委，涵蓋聖蓋博、聖費南度等一帶，不少華人居住在此地。以下為訪談紀要：

問：2024年洛縣將面臨哪些核心挑戰？應優先考慮哪些問題？

答：我的兩個首要任務是確保社區安全和解決遊民問題，我相信法律與秩序，主張通過問責制解決問題。針對公共安全，比如日漸增長的打砸搶等非法行為，我們必須讓罪犯承擔法律責任。當我所代表的社區發生犯罪行為時，我會盡力追究罪犯應當承擔的責任。 巴格將公共安全、心理健康和遊民問題列為優先解決事項。 （受訪者提供）

我想強調的是，目前洛縣需要更多執法人員，以增強巡邏和治安，為此我也呼籲投入更多資金在警察學院課程，公共安全需要更多財政支持。至於遊民問題，我認為這需要用同情心和提供支持服務來應對，我們可以建造更多住房，讓遊民長久地擁有歸宿，但還需要提供更多支持，比如治療成癮、虐待和心理創傷問題，因此我一直致力於發展洛縣的心理健康和毒癮治療服務。

問： 遊民問題是洛縣政府治理的重心和難點，在你的頭兩個縣委任期內，縣政府採取那些措施來解決這個問題？成效如何？

答：我一直倡導改革遊民危機的管理方式，越來越多遊民生活在洛縣的大街小巷，但此前縣政府在治理遊民問題上沒有什麼改變，這是不可接受的。因此，我成立了藍絲帶委員會（Blue-Ribbon Commission on Homelessness）來做出改變，推動洛縣政府將對遊民的服務系統化，並提出了七項改革建議，這些建議包括給予市政府更多資金、組成執行委員會等。此外，我還參與共同起草了一項動議，宣布洛縣在2023年進入遊民問題緊急狀態。至此，我們可以加速招募專業人員來管理遊民，減少繁文縟節，更快地開發住房和為遊民提供服務。

問：在洛杉磯縣，仇恨亞裔的犯罪行為依然存在，第五選區如何幫助打造亞裔安全生活和工作的環境？

答：我認為，任何實施仇恨犯罪的人都應對其行為負責，他們應該受到全面起訴，我也認為公開表達對洛縣亞裔社區的支持非常重要。 因此，我提出了幾項認可和慶祝亞裔社區和文化的動議，這包括在今年年1月紀念韓裔美國人日、另外將23年11月設為中美電影電視節月、在22年5月慶祝AAPI傳統月等。

此外，縣政委員會還專門成立了「LA vs. Hate」項目，以幫助在洛縣遭受仇恨行為的居民。該項目由洛縣人際關係委員會（LA County Commission on Human Relations）和來自五個縣委轄區的社區合作夥伴領導，旨在減少和防止仇恨犯罪，並透過特殊創傷服務幫助仇恨犯罪的受害者。

問：當前洛縣五位縣委都是女性，這在加州政治史上十分罕見，如何看待這一現象？

答：這是一個有趣的問題，我認為女性領導力能帶來獨特的視野。我們五位合作非常順利，因為我們都重視協作和解決問題。在我看來，女性在處理衝突時往往更願意放下自我，提高了作為領導者的效率，同時，我們也證明了女性可以充滿事業心並平衡各種壓力，這項工作不適合膽小的人。

問：洛杉磯縣政委員是非黨派的公職選舉，但在加州民主黨獨大的政治氣氛下，作為共和黨籍參選人，如何克服挑戰、贏得多數選民的支持？

答：我一直致力於制定平衡的解決方案，並全面地傾聽我所代表的社群的聲音。我一直專注於工作本身，並積極與許多來自不同政治背景的人合作。我的工作不僅專注於起草和通過公共政策的動議，這同時是一份經紀人工作，需要將背景不同、觀點不同的人們聚集在一起，並提出顧全大局且行之有效的解決方案。