波莫那住宅園藝展 氣候變化成焦點

強化安全門窗也是居民關心焦點。（記者啟鉻／攝影）

歷時三天的波莫那2024住宅&園藝展，於18日結束。居家和出行安全，以及氣候變化給居家園藝植帶來健康問題等項目，引起參觀者關注。強化安全門窗、可隨身攜帶得防身工具，近年南加 降雨增多，結果給植物帶來新的病蟲害等，都吸引參觀者目光。

柯羅琪（Carol Crouch)是一家倡導自我防衛組織Damsel in Defense的高級講師。她在展覽上推出各種適合年輕女性使用的防衛工具。包括可以裝在手袋裡的各式形狀電擊槍，有的就像筆，有的如小型手電筒，有的如打火機，顏色各異便於隱藏。小型照明電筒的電擊槍，在打開保險 啟動後，可有效保護自身。柯羅琪說，電擊槍的電壓足以讓歹徒暈倒，喪失攻擊力。還有可連結手鐲的尖狀防護工具，項鏈式報警哨、戒指形狀的防身利器等。

柯羅琪說，公共場所犯罪增多。一些女孩子喜歡光顧酒吧、夜總會，當喝飲品時有可能被歹人趁不注意在杯中下藥。通過她的自我防衛品「飲料杯松緊蓋」，可以將杯子口遮住，達到自我保護目的。其它還有隱藏攜帶手槍的隨身手袋、防止盜取信用卡 資訊的錢包、可以隱藏電擊槍的捲髮器、放在門下方的警報器，以及各樣辣椒噴霧器等。

她表示，Damsel in Defense組織創辦人兼CEO是華裔 Mindy Lin，對於那些希望提高預防意識的人來說，這個組織就是他們所需要的。目前該組織參與者中不僅有年輕女性，還有其它各年齡段人士。該組織網址www.DazzlingDefense.com

居家安全需要堅固的防盜門窗，該項展品攤商前，也經常有參觀者諮詢。一位年長者Lisa表示，社區闖空門犯罪增加，增加居民對安全門窗的需求。California Deluxe Window（CDW）項目專員Ross Lampert表示，他們在門窗材料內部再加裝一套堅固金屬材料，即使竊盜將門窗外層毀壞，也很難進一步將門窗順利打開進入室內。該公司也可對有安裝需求的家庭進行事先評估，客製化防盜門窗。