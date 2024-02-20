洛杉磯84歲婦養老院受虐 獲賠逾230萬元

年逾八旬女性長者在養老院受虐待，獲賠超過230萬元。（KTLA電視台）

根據KTLA電視台報導，位於洛杉磯 市比佛利林（Beverly Grove）社區的一家養老院 ，需支付超過230萬元賠償金，給一位曾參加過27次洛杉磯馬拉松 賽事的女性長者。該女士在養老設施照護中遭受虐待和忽視，導致永久性傷害。

84歲的珍茲（Betsy Jentz）曾參加過27次洛杉磯馬拉松比賽，最近一次是在2019年，但在2020年接受髋部手術後，她被送往Country Villa Wilshire Healthcare Center進行康復。

代表珍茲的律師事務所Lanzone Morgan LLP指出，珍茲在養老院沒有得到必要的護理和幫助，她經歷一場可怕折磨，包括至少十次摔倒導致肩膀骨折和脫臼，以及骨盆骨折，這些遭遇給珍茲造成極大的痛苦和永久性肩膀損傷。

據KTLA電視台報導，珍茲在住進養老院後，進一步加劇其傷勢。律師表示，「珍茲的呼叫燈不在手邊，電話也被拔掉，嚴重延誤以及甚至阻止工作人員提供及時幫助」。同時，這一情況「凸顯該設施人手不足問題」。

負責該案的陪審團，裁定被告需賠償珍茲超過234萬元，包括醫療費、痛苦折磨以及損害賠償等。

Lanzone Morgan LLP律師事務所的律師Elizabeth Kim表示，裁決傳達明確的信息，即忽視和虐待不會被容忍，養老設施需要對其行為負責。她還讚揚陪審團的決定是「為年長者權利而戰的證明」。