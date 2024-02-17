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黃美蘭選州參議員 聚焦遊民、竊盜搶劫等3重點

記者張宏／洛杉磯報導
加州第25區唯一的共和黨州參議員候選人黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers，右二）15日拜會洛杉磯世界日報，和社長于趾琴（右一）分享她的競選理念。（記者張宏／攝影）
加州第25區唯一的共和黨州參議員候選人黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers，右二）15日拜會洛杉磯世界日報，和社長于趾琴（右一）分享她的競選理念。（記者張宏／攝影）

加州第25區唯一的共和黨州參議員候選人黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers）15日拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴，她表示要改善加州存在的許多問題，包括遊民、竊盜搶劫猖獗及維護目前的209法案等三大重點。

黃美蘭表示，她的競選以愛出發，希望代表大家幫助解決加州存在的各種問題；好的法律要執行，壞的法律要改變，努力使加州重新變成一個人們嚮往和定居的地方。

第一次競選參議員的黃美蘭競選目的是改善加州存在的各種問題，如花巨資也無法改善的遊民問題，削減經費導致警力下降，讓盜竊搶劫猖獗，還有關係到亞裔權益的ACA 7法案應被阻止，因為該法案試圖修改加州現有209號提案（也稱「平權法」）。她核心競選理念可以概括為四個詞彙：愛（Love）、生命（Lives）、自由（Liberty）、法律（Law）。

黃美蘭競選以愛出發。（記者張宏／攝影）
黃美蘭競選以愛出發。（記者張宏／攝影）

黃美蘭現任克雷森塔谷鎮（Crescenta Valley Town）議員，她獲得加州共和黨和當地共和黨領袖的背書。黃美蘭擁有兩個碩士學位，成功教育出六個孩子，在大學擔任過講師，還積極參與各種人道主義活動。她來自一個華人大家庭，19世紀中期「淘金熱時期」祖輩從中國廣東來到美國。她的曾祖父Frank Lee出生在加州，是中谷地區（Central Valley）的農民。曾祖母20世紀初期在中國生下黃美蘭的爺爺Ralph Fook Wong Sr.，爺爺13歲時來到美國接受教育。

黃美蘭表示，她在70年代上學時，學校只有她一個亞裔，當時同學父母因為二戰對日裔頗有微詞，所以大家都管她叫日本妞（Jap），嘲笑她的長相。她的應對方式就是愛，她不管對方是否愛她，她選擇去愛人，同時展示自己寬容、聰明和樂於助人的長處。人和人之間和政策的愛是不同的，人和人之間愛可以很簡單和直接，但政策卻不一定能兼顧到每個人。這次選舉，她作為五個候選人裡唯一的共和黨，不指望自己多受歡迎，但是她願意展示出她熱愛加州，熱愛傳統價值的決心和態度。

最近黃美蘭在餐廳遇到一個想要搬離加州的路人，她對他說，離開前希望能給她一個機會，投她一票，她願意改善加州。黃美蘭說，民主黨很多政策矯枉過正，扭曲本該用常識和傳統價值觀就能做出的判斷。例如在學校向孩子宣導性別是流動的，可不經過父母同意改變性別。學校是教育孩子，服務社區的地方，父母有權利知道孩子對性別的看法和決定。一些青少年因為對性別和對快樂的疑惑導致自殺率攀升，未成年選擇變性對精神和肉體都是不可逆的傷害。她希望能回歸傳統價值去教育孩子。

加州 共和黨 亞裔

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