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華文作家周愚 18日「墨濃情緣深」等新書發表

記者張宏／洛杉磯報導
南加作家周愚（左）和好友陳十美合影。（記者張宏／攝影）
南加作家周愚（左）和好友陳十美合影。（記者張宏／攝影）

北美洛杉磯華文作家協會資深會員周愚將於18日舉辦兩本著作的新書發表會，分別是人物傳記「墨濃情緣深」及散文集「鑽石的滋味」，這兩本書都是世界日報為其印刷出版。今年89歲的他已出版21本書，數十位好友已於日前向他祝賀。

南加作家周愚13日舉辦兩本新書發表會。（記者張宏／攝影）
南加作家周愚13日舉辦兩本新書發表會。（記者張宏／攝影）

周愚表示，他年輕的時候前看人家70多歲出書會覺得驚奇，如今自己89歲，還在筆耕不輟。這兩本書記錄他的人生點滴，「墨濃情緣深」分為「序情」、「長情」、「念情」三輯，他採訪了陳十美、吳宗錦、蓬丹、劉煥君、楊強、葉宗貞、韓舸友等30名南加僑界知名人物。散文集「鑽石的滋味」分為「萬里路」、「千載緣」、「一世情」三輯，分別敘述周愚的旅遊經歷，人與事的情緣，及親情、友情，愛情共30篇。

周愚發表作品300餘萬字，出版著作21部。（記者張宏／攝影）
周愚發表作品300餘萬字，出版著作21部。（記者張宏／攝影）

周愚在近一個世紀的人生經歷豐富，他是空軍官校戰鬥飛行科、三軍大學空軍學院、美國空軍戰術學院武器管制官班及電子作戰官班畢業。 曾任飛行官、分隊長、中隊長、禮賓官等職。

1982年他上校退役後赴美，轉往民航界，任遠東航空公司業務副主任。周愚熱心於社團服務，曾任北美洛杉磯華文作家協會會長，榮光聯誼會會長，空軍大鵬聯誼會會長、空軍官校校友會會長等職。現任北美南加華人寫作協會顧問，北美華文作家協會河濱分會顧問，美國中文作家協會顧問，美洲文化之聲顧問，空軍官校校友會理事長等職。他在工作之餘從事寫作，共在美國、加拿大、台灣、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、中國大陸發表作品300餘萬字，出版著作21部。

他曾獲洛杉磯地區傑出華人成就獎，聯合報徵文報導文學首獎，中國文藝協會「五四」文學獎，中華民國建國百年徵文比賽第一名，北京中國文學雜誌小說一等獎。

新書發表會於2月18日（星期日）下午1時30分到5時30分在蒙特利公園市蘭利中心（Langley Center, 400 W. Emerson Ave., Monterey park, CA 91754)舉行。 發表會由北美洛杉磯華文作家協會主辦。

洛杉磯 南加 華人

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