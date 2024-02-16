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洛杉磯捷運去年載客大增 達2.85億次

洛杉磯訊
洛杉磯捷運2023年乘次大漲。（取自LA Metro）
洛杉磯捷運2023年乘次大漲。（取自LA Metro）

洛杉磯捷運（LA Metro）近日發布數據，2023年乘坐捷運次數達2億8500萬次，相比前一年上升12%。

2023年的乘坐次數是疫情以來最高的一年，達到疫情前水平的77%。洛杉磯捷運表示，乘坐率的提升主要歸功於新採取的安全措施，包括在列車上及站台增設更多保安人員，以及去年洛杉磯有很多娛樂活動如球賽、演唱會，有很多民眾選擇乘坐捷運前往這些活動。洛杉磯捷運表示，去年8月3日至9日的泰勒絲演唱會期間，公車、地鐵增設了班次，地鐵一直運行至凌晨2時。這期間乘坐次數上升了25%。

為了提升捷運安全，洛杉磯捷運去年起設置325名「捷運大使」以及醫護人員幫助出現在捷運的遊民。洛杉磯捷運表示，多層公共安全保障措施不僅有效支援了保全人員，還直接解決、預防犯罪問題。

洛杉磯捷運表示，不付錢乘坐捷運、在列車上睡覺、在站台及列車上吸毒的現象，在2023年下降了30%。洛杉磯捷運還表示，去年7月以來，移除了長期住在列車上的共計650名遊民，介紹給他們住房服務。

此外，洛杉磯捷運系統的公車乘客人數也有提升，2023年有2億2290萬乘次。這主要歸功於路線重劃以及公交班次的增加。

捷運 洛杉磯 地鐵

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